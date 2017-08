Snapchat hará que los 'snaps' de conciertos sean más atractivos

NurPhoto

Snapchat está probando la función Crowd Surf para cambiar la forma en que vemos los conciertos y eventos públicos a través de snaps.

Esta función estuvo en fase de prueba en el marco de Outside Lands, un festival que se celebró en San Francisco del 11 al 13 de agosto. Snapchat, en su sección Nuestras historias, juntó los snaps públicos compartidos por los usuarios durante el evento y con base en los audios, generó un video de un evento continuo y no sólo snaps aleatorios.

Mashable dio a conocer esta función y agregó que la tecnología de reconocimiento de audio y video está desarrollada en el laboratorio de investigación de Snap Inc., la matriz de Snapchat.

El sitio dice que en la Historia disponible de Crowd Surf no se pueden ver canciones completas, pero esto se debe a que los usuarios presentes no grabaron toda la canción o no están públicos los snaps. Es importante destacar que un snap en video tiene una duración máxima de 15 segundos y una canción puede durar entre 2 y 3 minutos e incluso más.

Un portavoz de Snap dijo a Mashable que Crowd Surf estará disponible en algunos eventos, así que no será una función que llegue a todas partes del mundo y a todos los conciertos.

Esta función parece estar en fase de prueba, por lo que Snapchat no ha hecho un anuncio oficial.

Snapchat ha tenido varias formas de ver más contenido sobre un mismo lugar o evento. Snapchat incluye filtros por ubicación para destacar eventos como bodas, graduaciones, partidos de fútbol o simplemente lo que comparten en una misma ciudad. También, Snapchat tenía la función Explorar, que al ver snaps públicos de algún tema, Snapchat sugería más contenido relacionado.

Snapchat ha ido agregando más funciones para ir un paso adelante y ganar en características a Instagram Stories, que tiene mucho menos tiempo de experiencia pero que ya le supera en número de usuarios diarios. Mientras tanto, el lunes Snapchat agregó un filtro muy kawaii de Pokémon y Pikachú.