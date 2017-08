Agrandar Imagen Joshua Goldman/CNET

Snap ya tiene unas extrañas gafas para grabar todo lo que ves y subirlo a la red social… ¿por qué no tener un dron que por fin grabe todo lo que haces?

La compañía detrás de Snapchat podría estar en conversaciones con Zero Zero Robotics, para comprar la empresa y hacerse así con su dispositivo estrella, la Hover Camera, según The Information.

Zero Zero Robotics es conocida por este dron compacto y sencillo, que al tener tecnología de reconocimiento es capaz de seguirte a donde vayas. De hecho, es más considerado como una cámara voladora y plegable, que tiene un precio de US$500.

En abril la empresa firmó un acuerdo para vender el producto Apple.com, algo que no logran todas las empresas, lo que deja constancia de la importancia de este dispositivo, desarrollado en China.

En 2016 Zero Zero Robotics recaudó US$25 millones de fondos de inversión como IDG, GSR Ventures, ZhenFund y ZUIG, entre otros.

Snap se negó a dar información sobre esta posible compra y Zero Zero Robotics no estuvo disponible de inmediato para un comentario.

A principios de año ya se había informado que Snap estaba trabajando en la creación de un dron propio. Otros rumores afirman que las Spectacles 2 ya están en marcha y que podrían ser compatibles con la realidad aumentada.