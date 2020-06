Snapchat dejará de promover la cuenta de Donald Trump

Getty Images

Snapchat dejó de promover la cuenta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dentro de la plataforma Discover, ya que según la empresa "no amplificará las voces que incitan a la violencia racial y la injusticia".

"Actualmente no estamos promocionando el contenido del presidente en la plataforma Discover de Snapchat", dijo un vocero de Snap a CNET en Español. "La violencia racial y la injusticia no tienen cabida en nuestra sociedad y nos unimos a todos los que buscan la paz, el amor, la igualdad y la justicia en Estados Unidos".

Por su parte, Evan Spiegel, presidente ejecutivo de Snap, escribió en un comunicado interno, que después se hizo público, que esta medida era para dejar claras las acciones de la red social considerando que "no hay un área gris cuando se trata de racismo, violencia e injusticia".

Spiegel indicó que Snapchat no promoverá cuentas vinculadas a personas que "inciten a la violencia racial, ya sea que lo hagan dentro o fuera de nuestra plataforma". Snap indicó que si bien, no le dará promoción a la cuenta de Trump dentro de Discover, su perfil no será bloqueado y tampoco se le dará de baja.

De acuerdo con un vocero de Snap, esta decisión se tomó durante el fin de semana después de que Trump amenazara vía Twitter con enviar los "perros más viciosos y las armas más siniestras" a los manifestantes quienes forman parte de las protestas que surgieron tras el asesinato de George Floyd a manos de un policía.

Esta no ha sido la única publicación de Trump que ha creado controversia, ya que el jueves 28 de mayo, el presidente escribió en Twitter que el ejército "estará allí si hace falta y que cuando empiecen los saqueos, comenzarán los tiros". Twitter fue la primera red social en reaccionar, y desde entonces ha ocultado varias publicaciones de Trump y la Casa Blanca, bajo la premisa de que quebrantan las reglas de la plataforma al glorificar la violencia.

Como respuesta el gobierno de Trump emitió la semana del 25 de mayo una orden ejecutiva que busca imponer más control sobre redes sociales. Pocos días después, un grupo que cuenta con el apoyo de Facebook, Twitter y Google interpuso una demanda contra el presidente por quebrantar el derecho a la libre expresión.

Sin embargo, Facebook ha tomado un camino diferente, ya que la red social ha decidido no censurar o etiquetar las publicaciones del presidente. Según palabras de Mark Zuckerberg, presidente ejecutivo de Facebook, aunque él estaba "en total desacuerdo con la forma en que el presidente habló [sobre las protestas en Minneapolis]", su responsabilidad era la de reaccionar no de forma personal sino como líder de una institución que está comprometida con la libertad de expresión.