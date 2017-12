César Salza / CNET

¿Pulsera inteligente o relojes inteligentes? Para quienes desean introducirse en el mundo de los wearables la pregunta es lógica, y la respuesta no solo la determina el precio, sino las funciones y la experiencia de uso diario que obtendrás si adquieres uno u otro dispositivo.

Tanto las llamadas smartbands como los smartwatch están de moda y he probado varios modelos y marcas para que tú no tengas que hacerlo y vayas directamente por el gadget que necesitas.

Si algo es cierto, es que existen muchas pulseras y relojes inteligentes que invaden las funciones del otro segmento, aunque este año me ha tocado probar varias de ellas, desde las más simples hasta las más completas y he seleccionado un dispositivo que es el que utilizo cada día.

¿Smartband o smartwatch?

Es una cuestión de gustos y también de necesidad. La primera pregunta que debes hacerte es ¿para qué la necesito? Mis amigos suelen preguntarme qué pulseras o relojes inteligentes deben comprar, y siempre les hago la misma pregunta: ¿para qué la quieres?

Si eres de esas personas que hace o quiere comenzar con una rutina de ejercicios, no quieres gastarte mucho dinero y quieres poder llevar la cuenta de los pasos que das para dejar el sedentarismo atrás, una pulsera puede ser la solución.

Algunas smartbands son simples, no incluyen pantalla o en algunos casos poseen una muy pequeña en la que te indican datos de tus ejercicios y notificaciones: te avisan si tienes un mensaje de WhatsApp o una llamada, pero no puedes leer ni responder y mucho menos atender esa llamada.

Luego tenemos los smartwatches (relojes inteligentes). También existen muchos diseños y precios y en particular los recomiendo para quienes desean poder recibir algunas notificaciones en su muñeca e incluso responderlas. Existen relojes inteligentes en los que puedes descargar tu música para salir a correr sin el teléfono y algunos que incluso incluyen tarjeta SIM, para que puedas recibir llamadas.

Antes de seguir debes responder la pregunta. ¿Qué necesito?

¿Cómo elegir una smartband?

Las smartbands o pulseras inteligentes vienen de muchas formas y precios, y es en donde más vamos a encontrar variedad. Por un lado, tenemos algunas que son piezas de diseño para quienes les gusta utilizar prendas bonitas y ahora quieren dar el salto a la tecnología.

En ese apartado tenemos modelos como la UP Move, la UP2 o la UP3 de Jawbone, que son simplemente piezas de arte. Ninguno de los tres modelos tiene pantalla y las dos primeras tienen medición básica de pasos, monitorización del sueño y de tus ejercicios en general, mientras que la tercera incorpora sensor de frecuencia cardíaca.

Si en cambio quieres poder monitorizar en tu muñeca los pasos que has dado, saber la hora e incluso tu frecuencia cardíaca, existen pulseras sencillas y baratas como la Xiaomi Mi Band 2, que tiene una pequeña pantalla táctil que te da información limitada o la Fitbit Alta o Alta HR -- con monitorización de frecuencia cardíaca. Estos dos últimos son brazaletes muy ligeros que te dejarán ver tus datos en el panel e incluso te indicarán cuando tengas mensajes nuevos, aunque no podrás responderlos.

Luego tenemos una gama de pulseras inteligentes premium, que invaden de cierta forma las competencias de un reloj inteligente. Entre ellas está la nueva Gear Fit 2 Pro de Samsung, que es resistente al agua por lo cual puedes utilizarla en ejercicios en la piscina o el mar y además te permite recibir y contestar algunas notificaciones.

Esta pulsera en particular es de las más completas -- aunque también de las más caras. Tiene como particularidad que podrás descargar aplicaciones de entrenamiento y también de ocio. Por ejemplo puedes tener Spotify y descargar la música que más te guste para cuando salgas a correr.

¿Cómo elegir un smartwatch?

El mundo de los smartwatches o relojes inteligentes es amplio. Lo primero que debes tener en cuenta es qué tipo necesitas: con conexión Bluetooth o con conexión propia mediante SIM. Aunque no hay muchas opciones que incluyan SIM, lo cierto es que algunos usuarios pueden preferir tener un reloj independiente del teléfono para estar conectados cuando no salen con su dispositivo principal.

Algo que debemos tener presente es qué tipo de actividades queremos realizar con él, y si deseamos que sea una prenda deportiva o de uso diario e incluso elegante. Para ello es importante que veas las opciones de personalización del reloj antes de comprarlo, para que sepas cómo vas a poder adaptarlo a tus necesidades en el futuro.

Si tienes un iPhone, la mayoría de las pulseras inteligentes funcionan correctamente con iOS, mientras que algunos relojes inteligentes no tanto, por lo cual desde luego el Apple Watch siempre es una buena opción. Si no practicas deportes acuáticos el Apple Watch Series 1 puede ser ideal para ti, y más barato, porque no es resistente al agua y tiene la mayoría de prestaciones necesarias para hacer ejercicios. En cambio si quieres darte un chapuzón de vez en cuando y que cuente tus brazadas, necesitarás el Apple Watch Series 3. Ambos vienen en un montón de combinaciones y tamaños.

Si tienes un iPhone, no es una buena idea comprar un reloj de Samsung. En nuestras pruebas las notificaciones fueron pobres, y no podías responderlas, a diferencia de lo que sucedía con un teléfono Galaxy.

Hablemos ahora de los relojes de Samsung. Existen actualmente varios modelos. El Gear S3 tiene una versión clásica y también la Frontier, que es más grande y elegante, mientras que más recientemente fue lanzado el Gear Sport. Todos son compatibles con teléfonos Android e iOS, tienen la posibilidad de hacer una medición completa de tu rutina de ejercicios y existen modelos con SIM interna en algunos países.

A diferencia de Apple, los relojes de Samsung no vienen de diferentes tamaños que se ajusten a tu muñeca. Sin embargo el Gear Sport es más pequeño que los otros dos modelos, por lo cual puede ser ideal también para mujeres que deseen utilizar este tipo de dispositivo.

También existen buenos relojes con Android Wear que ya han probado mis compañeros de CNET y CNET en Español, como lo son el Huawei Watch 2, el LG Watch Sport o el Zenwatch 2.

Recomendaciones antes de comprar un reloj o pulsera inteligente

En general los relojes inteligentes no son muy baratos. Existen algunas marcas menos reconocidas con dispositivos que pueden cumplir con tus necesidades. Lo más importante es que antes de comprar una smartband o un smartwatch no solo te dejes guiar por el precio, sino que también mires todas sus especificaciones así como el modo en el que se enlazan con tu teléfono móvil.

Generalmente los dispositivos de grandes marcas como Samsung, Apple o Fitbit suelen ser una mejor opción, y no es solo porque sean marcas reconocidas, sino porque existe una tienda de aplicaciones que te ofrecerá más novedades en el futuro. Desde luego lo mismo sucede con cualquier reloj que tenga Android Wear.

En Amazon y otras tiendas encontrarás muchos relojes y pulseras mucho más baratos que los de las grandes marcas, lo importante siempre será que revises su calidad y que servicios de valor pueden añadir luego a tu compra. Algunos fabricantes menos reconocidos a veces no actualizan sus dispositivos o no trabajan en un ecosistema de apps, por lo que puedes estar comprando un dispositivo obsoleto.

Mi opinión: yo uso un Apple Watch

Durante los últimos años he probado varios dispositivos inteligentes diferentes. Mi primera pulsera fue una Fitbit Flex y luego al necesitar algo con pantalla y que me diera indicaciones me pasé a una Fitbit Charge 2, una de las mejores experiencias que he tenido con este tipo de dispositivos.

Sin embargo luego llegó el Apple Watch Series 2 -- y más tarde el Series 3 -- a mi muñeca, y fue una gran experiencia y mi primer reloj inteligente. La posibilidad de escuchar música mientras entrenas al configurar unos audífonos inalámbricos era algo que no podía hacer con las pulseras de Fitbit entonces.

En este tiempo también he probado la Gear Fit 2 Pro, una pulsera ideal para quienes no requieren una pantalla enorme pero sí la posibilidad de descargar música y tener apps que motiven el entrenamiento. En mi tiempo de uso me gustó, aunque seguía prefiriendo una pantalla más grande, motivo por el cual si tuviera que elegir, me quedaría con un Gear Sport, porque no es enorme, y su bisel giratorio te hace las tareas mucho más fáciles.

Si eres una chica y has leído esto, no estás sola. Mis amigas me han dicho que prefieren utilizar la Gear Fit 2 Pro, porque es pequeña y tiene prácticamente las mismas características del reloj de Samsung. También hay muchos productos de Fitbit y Jawbone que puedes configurar para que sean más femeninos, porque algunos fabricantes se olvidan de las mujeres cuando diseñan sus productos.