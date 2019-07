Sling TV: Todo lo que necesitas saber sobre el servicio de streaming de video

Sarah Tew/CNET

Sling TV fue el primer servicio de streaming de TV en vivo (fue lanzado en febrero de 2015), y aunque luego aparecieron una serie de competidores, sigue siendo una de las opciones más baratas para quienes desean cortar el servicio de TV por cable.

Sling TV permite a sus suscriptores ver un conjunto de canales de TV en vivo y bajo demanda en sus televisores, computadoras, tabletas o teléfonos. Se trata de televisión en vivo, al igual que un servicio de TV por cable o satélite, excepto que se transmite por Internet.

Sling ofrece dos servicios, Blue y Orange. Si eres fanático de los deportes, Sling Orange sigue siendo la forma más económica de ver programas en vivo de ESPN como SportsCenter. Puedes pagar un poco más para obtener canales adicionales o agregar un DVR en la nube. Y si Fox Sports y NBC te interesan más que ESPN, puedes suscribirte al servicio Blue. Aquí te contamos todo lo que necesitas saber.

Sling TV

¿En qué se diferencia Sling TV de mi proveedor de TV por cable o satélite?

Sling TV es un servicio de streaming de TV en vivo operado por Dish Network, pero se trata una empresa totalmente distinta. No necesitas una suscripción a Dish (ni una antena parabólica) para obtener el servicio de Sling TV. Se encuentra disponible en varias plataformas, como iOS, Android, Apple TV y Roku. Adicionalmente:

Sling TV está disponible en todo Estados Unidos.

Probablemente sea más barato y tenga menos canales. Los planes comienzan desde US$25 e incluyen más de 30 canales de TV en vivo. Según el plan elegido, puede que carezca de canales locales o solo cuente con un número limitado.

Requiere una conexión a Internet de banda ancha de por lo menos 5.0 megabits por segundo (se recomienda una velocidad de 25 Mbps o más).

En lugar de un decodificador de cable, puedes usarlo con un dispositivo de streaming conectado a tu TV o mediante un televisor inteligente o una consola de juegos compatibles con el app gratuito de Sling TV. También está disponible en el celular.

No hay contratos, y puedes cancelar o reactivar el servicio en cualquier momento, sin penalidades.

Solo puedes ver una transmisión a la vez con el paquete Orange, o tres transmisiones simultáneas con el paquete Blue.

¿Qué hay de la competencia?

Cuando hablamos de servicios de TV en vivo, existen dos tipos: uno económico y uno premium. En el económico, Sling TV tiene dos competidores principales: Philo (US$20 por mes) y Watch TV de AT&T (US$15 por mes). Al igual que Sling, estos competidores carecen de canales locales, pero tampoco ofrecen canales deportivos como ESPN y Fox Sports.

Los servicios premium incluyen a YouTube TV, Hulu con Live TV, PlayStation Vue, DirecTV Now y Fubo TV, todos los cuales tienen tarifas mensuales desde US$45 a US$55. Cuestan más que Sling, principalmente porque también incluyen muchos de tus canales locales: ABC, CBS, Fox y NBC.

¿Por qué es tan barato?

Una de las principales "trampas" de Sling TV, y una de las razones por las que es más barato que el cable, es la restricción de poder ver una sola transmisión en el paquete Orange (el que incluye ESPN). Mientras tanto, el paquete Blue, que incluye los canales Fox y NBC, ofrece la posibilidad de ver hasta tres transmisiones simultáneas.

Si eres suscriptor del paquete Orange, no puedes ver Sling TV en más de un dispositivo (TV o móvil) al mismo tiempo. Esta restricción puede ser una verdadera molestia para familias que quieren ver diferentes programas en diferentes habitaciones, por ejemplo.

¿Cómo funciona? Si estás viendo Sling TV en un dispositivo y alguien más comienza a usarlo en otro, el servicio te hará elegir en cuál de ellos quieres continuar transmitiendo. El otro dispositivo solo podrá utilizar Sling TV cuando el primero deje de hacerlo.

Sling TV

¿En qué se diferencian los paquetes Orange y Blue?

Aunque que Sling TV se publicita como "televisión a la carta", en realidad no puedes elegir y ver un canal de manera individual. Al igual que con el servicio de cable, hay una tarifa fija que varía según el paquete de canales que elijas.

Sling llama a sus paquetes Orange y Blue, y los diferencia por la selección de canales y el límite de transmisiones simultáneas.

Sling Orange: US$25 por mes. 33 canales, incluidos ESPN y Disney (pero no canales de Fox o NBC). Limitado a una sola transmisión a la vez.

33 canales, incluidos ESPN y Disney (pero no canales de Fox o NBC). Limitado a una sola transmisión a la vez. Sling Blue: US$25 por mes. 48 canales, incluidos los canales Fox y NBC (pero no los canales de ESPN o Disney). Permite hasta tres transmisiones simultáneas.

48 canales, incluidos los canales Fox y NBC (pero no los canales de ESPN o Disney). Permite hasta tres transmisiones simultáneas. Sling Orange+Blue: US$40 por mes. Incluye todos los canales de ambos paquetes (un total de 51). Permite hasta cuatro transmisiones simultáneas, pero solo una a la vez en el caso de los canales Orange.

Estos son todos los canales que ofrecen los paquetes básicos de Sling TV al 18 de julio de 2019.

Sling TV: Canales Orange vs. canales Blue Canal Sling Orange (US$25) Sling Blue (US$25) Sling Orange+Blue (US$40) A&E Sí Sí Sí AMC Sí Sí Sí AXS TV Sí Sí Sí BBC America Sí Sí Sí Bloomberg TV Sí Sí Sí Bravo No Sí Sí Cartoon Network Sí Sí Sí Cheddar Business Sí Sí Sí Cheddar News Sí Sí Sí CNN Sí Sí Sí Comedy Central Sí Sí Sí Comet Sí Sí Sí Disney Channel Sí No Sí Discovery Channel No Sí Sí ESPN Sí No Sí ESPN 2 Sí No Sí ESPN 3 Sí No Sí Food Network Sí Sí Sí Fox No Sí* Sí Fox Regional Sports No Sí* Sí* Fox Sports 1 No Sí Sí Fox Sports 2 No Sí Sí Freeform Sí No Sí FX No Sí Sí FXX No Sí Sí Fuse Sí Sí Sí HGTV Sí Sí Sí History Sí Sí Sí IFC Sí Sí Sí Lifetime Sí Sí Sí Local Now Sí Sí Sí MotorTrend Sí No Sí Nat Geo Wild No Sí Sí National Geographic No Sí Sí NBC No Sí* Sí NBC Sports Network No Sí Sí NBC Regional Sports No Sí Sí Newsy Sí Sí Sí NFL Network No Sí Sí Nick Jr. No Sí* Sí* Paramount Network No Sí Sí Stadium Sí Sí Sí Syfy No Sí Sí TBS Sí Sí Sí TLC No Sí Sí TNT Sí Sí Sí Travel Channel Sí Sí Sí truTV No Sí Sí USA Network No Sí Sí Viceland Sí Sí Sí

* En Sling Blue, los canales locales y los canales deportivos locales están disponibles solo en mercados selectos (enlace en inglés).

¿Qué otros canales están disponibles?

Además de los canales enumerados anteriormente como parte de los paquetes básicos de Orange o Blue, Sling TV también vende minipaquetes adicionales a los que llama Sling Extras.

Para obtenerlos, debes suscribirte al paquete básico de Orange o Blue, y luego pagar una tarifa mensual adicional. Muchos canales Extra están restringidos para suscriptores de Orange o Blue. Estos son algunos de los paquetes Extra disponibles actualmente y los principales canales que incluyen, todos ellos con un precio de US$5 adicionales por mes.

Sports Extra: NBA TV, NHL Network, más canales de ESPN (solo en Orange), NFL RedZone y Golf Channel (solo en Blue), entre otros.

NBA TV, NHL Network, más canales de ESPN (solo en Orange), NFL RedZone y Golf Channel (solo en Blue), entre otros. Comedy Extra: MTV, Logo, TV Land, CMT, entre otros.

MTV, Logo, TV Land, CMT, entre otros. Kids Extra: Boomerang, Nicktoons, Teen Nick, Disney Junior y Disney XD (solo en Orange), entre otros.

Boomerang, Nicktoons, Teen Nick, Disney Junior y Disney XD (solo en Orange), entre otros. News Extra: BBC World News, HLN, The Blaze, MSNBC y CNBC (solo en Blue), entre otros.

BBC World News, HLN, The Blaze, MSNBC y CNBC (solo en Blue), entre otros. Lifestyle Extra: VH1, Cooking Channel, Hallmark, DIY, FYI, Lifetime Movies, entre otros.

Sling también ofrece los paquetes adicionales Heartland, Hollywood y Broadcast, así como una amplia gama de paquetes de canales en idiomas extranjeros. Los canales premium disponibles en Sling incluyen HBO, Showtime, Cinemax, Stars, EPIX y CuriosityStream. Los precios varían de US$5 a US$15 adicionales por mes.

Por último, los clientes pueden agregar la oferta Total TV Deal, que incluye ocho extras por US$20.

Captura de pantalla por David Katzmaier/CNET

¿Y qué hay de los canales locales (ABC, CBS, Fox y NBC)?

La razón principal por la que Sling cuesta menos que muchos servicios de la competencia es porque cuenta con muy pocos canales locales.

Los clientes de Orange no pueden acceder a los canales locales de las principales cadenas televisivas, a saber, CBS, ABC, Fox y NBC. (Declaración de transparencia: CNET es publicado por CBS Interactive, una división de CBS).

Como se mencionó en la tabla anterior, los clientes de Blue pueden ver las cadenas de televisión locales de Fox y NBC (y canales deportivos regionales) solo en algunos mercados selectos, y el número de dichos mercados es relativamente pequeño (aproximadamente una docena en cada caso). Los clientes del paquete Blue que viven fuera de esos mercados tienen acceso a programas Fox y NBC bajo demanda.

Sling alienta a los usuarios que desean ver canales locales a usar una antena aérea. Ofrece promociones que incluyen antenas gratuitas y vende AirTV Player y AirTV para integrar las transmisiones por antena con la interfaz de Sling.

AirTV

¿Qué otros canales no están disponibles en Sling TV?

Además de los canales locales, hay algunos canales populares que tampoco están disponibles en Sling TV. Estos incluyen los siguientes:

Animal Planet

Fox News

Nickelodeon



OWN

CBS Sports

Sling TV tampoco cuenta con muchas cadenas deportivas regionales (RSN, por sus siglas en inglés) que probablemente sí se encuentren en tu servicio de cable local. Estas varían de acuerdo con la localidad, pero por lo general incluyen canales que muestran partidos profesionales de béisbol, básquetbol y hockey en la temporada regular; por ejemplo, NESN en Nueva Inglaterra y MSG en Nueva York.

Sarah Tew/CNET

¿Cómo puedo ver Sling TV?

Debes suscribirte en Sling.com y configurar una cuenta, luego instalar la aplicación en un dispositivo compatible.

Una vez que tengas el dispositivo y la aplicación instalados, podrás iniciar sesión y comenzar a ver en cualquier lugar de EE.UU. que tenga una conexión estable a Internet, ya sea por cable, Wi-Fi o datos móviles.

Sling TV se encuentra actualmente disponible (o no) en los siguientes dispositivos.

Sling TV: Dispositivos compatibles Dispositivos de TV Roku (televisores y dispositivos de streaming), Apple TV (versión de 2015 y más recientes solamente), Chromecast, Amazon Fire TV y Fire TV Stick, Xbox One, Android TV, Channel Master, LG TV (Web OS 3.0+), Samsung Smart TV. Dispositivos móviles Teléfonos y tabletas Android, teléfonos y tabletas iOS (iPhone, iPad, iPod Touch), computadoras PC y Mac. No disponible PlayStation (3 o 4), Xbox 360, Apple TV (versiones anteriores a 2015).

¿Sling TV tiene comerciales?

Sí. Tiene las mismas pausas comerciales y anuncios que los canales de TV estándar que se transmiten a través del servicio de televisión por cable o satélite. También hay anuncios que no se pueden saltar ni pausar en algunos de sus contenidos bajo demanda.

¿Puedo pausar la televisión en vivo o saltarme los anuncios?

No, a menos que pagues adicionalmente por el servicio de DVR en la nube (que explicamos más abajo). Pero, incluso en ese caso, pausar la TV en vivo solo funciona con ciertos canales.

Sin el DVR en la nube, los comandos de pausa, retroceso y avance rápido no funcionan en muchos de los canales de ESPN (incluido SEC Network), ni en AMC, TNT, TBS, CNN, Cartoon Network/Adult Swim, cualquiera de los canales de Disney, ABC Family, Boomerang, HLN, IFC o Sundance TV.

En algunos otros canales, los botones de pausa, retroceso y avance rápido funcionan de manera normal. Puedes pausar un programa que se encuentre en reproducción y retrocederlo hasta el inicio. También puedes avanzar rápidamente, incluso los comerciales, hasta llegar el momento actual de reproducción en vivo. Pero la única forma de programar la grabación de programas y guardarlos es usando el DVR en la nube.

Sarah Tew/CNET

¿Cómo funciona el DVR en la nube?



En la mayoría de los dispositivos (enlace en inglés), puedes pagar US$5 adicionales por mes para suscribirte al DVR en la nube de Sling. Está diseñado para imitar la funcionalidad de la caja de grabación de video digital disponible en muchos servicios de TV por cable y satélite, que te permite grabar y reproducir programas grabados y saltarte los anuncios comerciales en ciertos canales. El DVR tiene hasta 50 horas de almacenamiento.

Sin embargo, a diferencia de los DVR tradicionales, el DVR en la nube de Sling TV no funciona en los siguientes canales (enlace en inglés): Freeform, Disney Channel, Disney XD, Disney JR, ESPN, ESPN2, ESPN3, ESPN Deportes, ESPN Goal Line, ESPN Bases Loaded, ACC Network y SEC Network.

¿Puedo ver programas bajo demanda?

Casi todos los canales tienen programas que puedes ver al instante, bajo demanda. La mayoría de los canales cuentan con "Repetición por tres días", que te permite ver cualquier programa emitido en los últimos tres días. Sin embargo, no es posible saltarse fácilmente los anuncios comerciales de esos programas pasados. Algunos canales incluso te permiten ver cualquier programa o película emitido en los siete días anteriores.

Sarah Tew/CNET

¿Puedo usar mi cuenta de Sling TV para iniciar sesión en otras aplicaciones de TV, como Watch ESPN y FX Now?



Sí, pero no en todas las aplicaciones y plataformas.

Algunas aplicaciones, como FX Now y Bravo, te brindan acceso total si ingresas con tus datos de Sling TV, siempre y cuando la aplicación sea parte de tu paquete de Sling. Aquí está la lista completa de canales, aplicaciones y dispositivos en los que puedes iniciar sesión con tus datos de Sling TV (enlace en inglés).

Ten en cuenta que la aplicación Watch ESPN aún está sujeta a la restricción de una sola transmisión por usuario, por lo que no es posible ver TV en vivo a través de dicha aplicación en un dispositivo al mismo tiempo que ves televisión en vivo en la aplicación Sling TV en otro dispositivo. Y, por supuesto, los clientes Blue de Sling no pueden acceder al servicio de Watch ESPN.

¿La imagen se ve tan bien como en el cable?

No exactamente, pero la calidad es bastante buena. En nuestras pruebas, Sling TV tuvo una calidad cercana a la del canal HD Fios de Verizon en su calidad máxima, pero con un poco menos de nitidez. Cuando cambiamos de canal, la calidad se redujo por un momento, y se produjeron otras caídas ocasionales en la calidad de la imagen, pero con nuestra conexión de alta velocidad la transmisión tuvo principalmente la calidad más alta y una gran estabilidad. La calidad de imagen en dispositivos con pantallas más pequeñas también fue bastante buena.

¿Qué tal es el sonido?

Aunque Sling anunció originalmente que los canales de TV estarían disponibles en sonido envolvente (surround) 5.1 donde estuviera disponible, ahora dice que el sonido 5.1 está restringido al contenido de video bajo demanda (VOD, por sus siglas en inglés). La televisión en vivo se transmite en estéreo únicamente.

Sarah Tew/CNET

¿Es fácil encontrar cosas para ver?

Mucho más fácil que con el cable, en nuestra opinión. La aplicación de Sling TV tiene una interfaz de usuario que se parece más a Netflix que a la guía de cuadrícula tradicional de la televisión por cable (aunque también cuenta con una guía de este tipo). La interfaz presenta imágenes en miniatura de programas y acceso a contenido bajo demanda: se centra en canales y géneros individuales de una manera fácil de usar.

La página principal, My TV, te permite elegir tus canales y programas favoritos, así como continuar viendo el contenido bajo demanda donde lo dejaste. La sección On Now muestra los programas que se transmiten en ese momento, clasificados en categorías como Sports (Deportes), Kids (Niños) y Lifestyle (Estilo de vida). Hay una guía completa, que ofrece dos vistas diferentes: una es la cuadrícula tradicional y la otra incluye los canales a los que te puedes suscribir, subdivididos también en categorías. Además, cuenta con una función de búsqueda fácil de usar para encontrar programas específicos.

¿Qué sucede si cancelo el servicio?

Con otros servicios de TV en vivo, la cancelación significa que pierdes el acceso a toda su programación. Para ver cualquier contenido, tendrás que pagar (una vez finalizado el período de prueba gratuito).

En 2018, Sling comenzó a ofrecer una pequeña selección de programas y películas a exsuscriptores y nuevos clientes también, incluso si actualmente no están pagando por el servicio. Eso incluye a aquellas personas que cancelan sin pagar después de finalizado el periodo de prueba gratuito.

Sling

La nueva función Watch Now de la aplicación Sling TV da a estos usuarios acceso a algunos programas de televisión y películas gratuitos. Actualmente incluye alrededor de 100 horas de programación, con programas como Wrecked, The Detour, Good Behavior y Flip or Flop, entre otros. Los programas tienen anuncios comerciales, que varían en longitud; algunas pausas publicitarias son de dos minutos y otras son más cortas.

Además, los exsuscriptores pueden ver peleas mediante el sistema de pago por visión (pay-per-view), así como ciertos canales premium, por una tarifa mensual distinta, sin tener que pagar por una suscripción completa a Sling. Esto incluye Showtime (US$10), CuriosityStream (US$6), Stingray Karaoke (US$7), Dove Channel (US$5), Outside TV Features (US$5), Up Faith & Family (US$5), Pantaya (US$6) y NBA League Pass (US$29).

A enero de 2019, solo la aplicación de Roku para Sling permite estos extras, pero la compañía ha prometido que pronto estará disponible en más dispositivos.

Además, los usuarios que cancelen todavía tendrán acceso a sus grabaciones de DVR durante 30 días después de la expiración de su servicio.

¿Qué más necesito saber?

Esto es suficiente por el momento. Si quieres más información, te recomendamos probar el servicio por ti mismo. Sling TV ofrece un periodo de prueba gratuito, durante una semana y a veces más tiempo. Si leíste hasta aquí, probablemente valga la pena probarlo.