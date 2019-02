Este sitio Web usa inteligencia artificial para generar espeluznantes caras humanas

ThisPersonDoesNotExist

Cuando visitas el sitio Web This Person Does Not Exist (Esta persona no existe) es probable que veas una cara que te sonríe. Parece bastante inocente, hasta que te das cuenta de que la cara no es realmente real, sino que ha sido generada por un algoritmo de red neuronal.

Eso significa que esa persona no es real. No existe, pues.

El algoritmo de red neuronal del sitio Web codifica una "imagen facial desde cero, partiendo de un vector de 512 dimensiones", según explica Phillip Wang, quien creó y publicó la página en un grupo de Facebook el 12 de febrero. Wang sugirió que creó el sitio para "crear conciencia sobre lo que un grupo de investigadores hizo en Nvidia en el transcurso de dos años", según una publicación en Hacker News.

La tecnología se basa en una inteligencia artificial (AI) moderna diseñada por Nvidia y conocida como StyleGAN, una red neuronal que puede separar aspectos de una imagen para aprender y generar nuevas imágenes. Fue detallada por un equipo de ingenieros de Nvidia en un documento que fue actualizado el 6 de febrero en arXiv. La red neuronal es lo suficientemente versátil como para que no solo sea una cara lo que se puede conjurar, sino también una habitación, un coche o incluso las mascotas.

Recorrí un par de estas actualizaciones y generé toda una gama de caras que parecían convincentemente reales. Incluso apareció un niño pequeño y de alguna manera solté un extraño "aww". Entonces me di cuenta de que estaba reaccionando con ternura a una persona generada por computadora. Fue muy raro.

También hay ocasiones en que extraños artefactos aparecen en las caras. Vi dientes entre los ojos, bocas abiertas y extraños remolinos de color rojo que aparecen en las mejillas y las cejas.

Sorprendentemente, otros han tomado la arquitectura de StyleGAN y hecho todo tipo de cosas, desde crear animes falsos, viejas obras de arte o incluso utilizándolo para hacer sonreír al presidente de EE.UU.

El software está disponible en GitHub, pero toma nota: esto requiere de una potencia de procesamiento inmensa que solo las unidades de procesamiento de gráficos (GPU) o los servicios en la nube pueden manejar.

También es un poco espeluznante.

Puedes ver cómo funciona todo esto en el video aquí abajo: