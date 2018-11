Ralph Breaks the Internet te emocionará y te hará reír

Walt Disney Animation Studios

No esperaba demasiado de Ralph Breaks the Internet (Wifi Ralph, Ralph rompe Internet). Nunca llegué a ver Wreck-It Ralph (Ralph el demoledor, ¡Rompe Ralph!), la primera parte de esta historia sobre un grupo de personajes de videojuegos de un salón recreativo. Y probablemente nunca hubiera visto esta secuela por voluntad propia, de no ser porque tenía que escribir esta crítica.

Y, sin embargo, creo que mi prejuicio en contra de esta película de animación de Disney era completamente infundado y hubiera sido una pena (y una pérdida) no haber visto esta historia positiva y tan cargada de mensajes inclusivos muy de 2018.

Siguiendo la tendencia de muchas, aunque no todas, las películas de Disney de estos últimos meses (Black Panther, Incredibles 2, Coco, Ant-Man and the Wasp, Avengers: Infinity Wasp) Ralph Breaks the Internet tiene ante todo un guión bien escrito con todos los ingredientes para hacer de este título una historia entretenida, divertida y cargada de moraleja. Y, no, en realidad no hace falta que hayas visto la anterior para seguir esta nueva aventura del personaje de videojuegos grandulón y algo simple Ralph (voz de John C. Reilly).

A pesar de que Ralph aparezca en el título de este filme, su verdadera protagonista es Vanellope (voz de Sarah Silverman), la mejor amiga de él, conductora de coches de carreras en el videojuego Sugar Crush y adicta a la adrenalina. La película arranca en el Litwak's Family Fun Center and Arcade donde trabajan Ralph y Vanellope. Todo es apacible y ambos se han acomodado en una rutina en la que de día trabajan en sus respectivos videojuegos y, cuando el salón recreativo está cerrado, pasan el rato bebiendo zarzaparrilla y colándose a hacer carreras y divertirse en videojuegos como Tron.

Disney

Pero Vanellope no está del todo contenta. O satisfecha. "¿Nunca has deseado que algo nuevo y diferente pase en tu juego?", le dice una noche a su mejor amigo. Ralph Breaks the Internet nos presenta los videojuegos de sus protagonistas como metáforas de la vida, y el trabajo, de los espectadores, permitiendo que también los adultos podamos sentirnos identificados con las aventuras y desventuras de los personajes de esta película de animación.

La suerte de Vanellope y Ralph cambiará cuando el volante físico que usan los jugadores del juego Sugar Crush se rompa y los personajes digitales tengan que recurrir a Internet (en Latwik's acaban de estrenar la conexión WiFi) para tratar de encontrar un nuevo volante para el juego en eBay. Sólo así, Vanellope podrá recuperar su juego/trabajo/ocupación.

En Wifi Ralph, Internet se representa como una ciudad llena de neones luminosos de las diferentes páginas que la componen. Snapchat, Amazon, IMDb, YouTube, Twitter, Google, Instagram o Pinterest son algunas de las empresas en hacer un cameo en la película. Y los humanos que navegamos por Internet estamos representados por avatares de cabeza cuadrada que no damos las gracias después de hacer una búsqueda en KnowsMore (una especie de símil de Google que todo lo sabe y representado por un personaje con aspecto de bibliotecario y que confiesa tener una capacidad de autorrelleno de búsquedas un poco agresiva).

Disney

El Internet de Ralph rompe Internet es un sitio bastante más benigno que la red real. La película apenas menciona problemas como la adicción y alienación de la realidad que puede acabar imponiéndose sobre los usuarios de Internet. Pero esa no es la moraleja de esta historia, que se centra más en la amistad entre Ralph y Vanellope para mostrarnos cómo debería ser, y no ser, una relación sana entre dos amigos.

"No hay ninguna ley que diga que los mejores amigos tengan que tener los mismos sueños", dice Shank, un nuevo personaje que cuenta con la voz de Gal Gadot (Wonder Woman) y conectará enseguida con Vanellope. "Las amistades cambian pero las buenas se hacen más fuertes por ello", añade Shank. Y la película quiere insistir en el hecho de que los mejores amigos no necesariamente tengan que pasar toda su vida juntos, ni siquiera vivir en el mismo lugar (o el mismo juego) para seguir en contacto y poder contar siempre el uno con el otro.

Pero más allá de sus muchas lecciones vitales sobre no tener miedo de seguir nuestros sueños y tratar de encontrar amigos que se alegren por nuestros logros personales, Wifi Ralph también contiene mucho sentido del humor. Mi secuencia preferida fue sin duda la de Vanellope conociendo a las princesas Disney, un grupo formado por las protagonistas de muchas de las películas de animación de Disney de las últimas décadas desde Ariel de The Little Mermaid a las hermanas de Frozen. Las princesas están un poco asustadas por la intrusa Vanellope al principio y la ponen a prueba para ver si la pequeña es también una de ellas. Cuando responde afirmativamente a la pregunta "¿La gente asume que todos tus problemas se han resuelto cuando aparece un tipo grande y fuerte?", las chicas la acogen como una de las suyas. Más allá del chiste, la película se permite reexaminar una larga tradición de princesas Disney bajo una luz diferente y mucho más feminista de a lo que nos tenían acostumbrados estos personajes.

La tradición que sin duda respeta Ralph Breaks the Internet es la de películas Disney con secuencias detrás de los títulos de crédito. En este título hay dos, una de ellas al final de todo. Te vamos a dar una pista sobre ella.

Mi pregunta ahora es, ¿debería ver también Wreck-It Ralph?

Reproduciendo: Mira esto: Esta feria científica hará que te salten las lágrimas

Ralph Breaks the Internet se estrena en Estados Unidos el 21 de noviembre, coincidiendo con el día de Thanksgiving. Wifi Ralph se estrena en México el 23 de noviembre. Ralph rompe Internet se estrena en España el 5 de diciembre.

¿Te gusta el cine? Puedes leer nuestra crítica sobre la película de Queen, Bohemian Rhapsody, o la última protagonizada por Gael García Bernal, Museo.

No te pierdas toda nuestra cobertura sobre cine y series en la sección de cultura popular de CNET en Español.