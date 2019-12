Este tipo inventó un app de citas donde solo hay un pretendiente: Él

Hay pocos lugares donde nos sentimos tan agobiados por la tiranía de las opciones como los apps de citas amorosas. Sin embargo, en Singularity, un nuevo app de citas para chicas, precisamente, lo que no hay son opciones. Y es que aquí solo hay un candidato. Sí, uno solo.

Agrandar Imagen Screenshot by Leslie Katz/CNET

El tipo en cuestión es Aaron Smith, quien creó el app con un objetivo claro en mente: aplastar a su competencia. Y es que por más que te deslices por el app solos verás fotos de él. Vemos a Aaron con sombrerito de Santa Claus; Aaron tocando la guitarra; Aaron con una peluca colorida. Y en otra foto lo vemos sosteniendo un lindo cachorrito y a él mismo con ojitos dormilones. Aaron tiene 32 años y asegura tener un empleo remunerado.

Y así es, Aaron tiene un empleo y también un canal de YouTube (Aaron Loves Gear), en el que publica videos de equipo musical, software y alguna que "otra basura aleatoria que tengo ganas de poner aquí".

El canal ahora también tiene un divertidísimo anuncio promoviendo su app de citas. "Al utilizar lo último en análisis de personalidad y tecnología de aprendizaje automático, Singularity te ahorra innumerables horas deslizándote por la aplicación para acabar emparejándote... conmigo", dice Smith en el video.

El anuncio nos da una buena idea de lo que piensa Aaron sobre las citas online y probablemente refleja el sentimiento de muchas otras personas también.

Agrandar Imagen Captura de pantalla: Leslie Katz/CNET

"Las citas en línea son terribles y se vuelven más absurdas con cada año que pasa", dice el narrador en el comercial. "Claro, puedes conocer gente a la antigüita, pero eso se siente como un montón de trabajo. Así que en lugar de eso, te pones a navegar por este sombrío infierno distópico que explora las heces de la humanidad a través de tu teléfono inteligente mientras cada día te acerca a la manos frías —y duras— de la muerte".

Smith me dijo estar molesto con la carrera por el romance en línea, pero que en lugar de hacer públicas sus quejas, decidió mejor analizar la situación y echar mano del humor. Así fue como nació Singularity, el app que creó con la ayuda de su amigo Scott McDowell, un ingeniero de software. Este app no aparece en las tiendas de aplicaciones (al menos no todavía), sino solo a través de un sitio Web móvil accesible a través de singularitydating.com.

Desde el momento que abres el app, te morirás de la risa, pues una pantalla de inicio te dice que ingreses tu número de Seguridad Social. Bueno, si no quieres, entonces puedes apuntarte usando un botón que dice "Okay pues".

A diferencia de la navegación infinita que caracteriza a los apps de citas actuales, el app de Smith termina en un página supersencilla que contiene información sobre Aaron y su dirección de correo electrónico. "Sí, sí, esto es una broma" pone. "Pero todo estos días es broma ¿o no?"

Smith dice que ha recibido algunas solicitudes de amigos vía Facebook a través del app, pero realmente nada como para enamorarse. Sin embargo, dice estar abierto a conocer a alguien especial a través de Singularity.

"Conocí a mi última novia seria en Tinder", dice, "entonces, ¿es esto tan diferente?"

Después de entrevistar al soltero Smith, puedo compartir un consejo profesional para cualquier persona interesada en destacar. "Si eres una excéntrica y ansiosa socialmente cat lady, probablemente somos el tipo uno del otro".