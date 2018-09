Tania González / CNET

Los tres nuevos iPhone de Apple ya están aquí, y después de todas las cábalas que hicimos en CNET en Español y en todo el mundo por conocer sus nombres reales, Apple sorprendió a medias con una nomenclatura diferente a lo que nos tenía acostumbrados. Te presentamos los nuevos iPhone XS, iPhone XS Max y iPhone XR, y sí, sus nombres suenan a tallas de ropa o incluso al tamaño de las patatas fritas de tu cadena de comida rápida favorita.

César Salza / CNET

Desde el lanzamiento del iPhone X en 2017, las predicciones para acertar los futuros nombres de los teléfonos de la compañía de Cupertino han sido un poco más complicadas. ¿El motivo? Hasta ahora Apple nos tenía acostumbrados a lanzar una versión nueva de su teléfono insignia, y al año siguiente probablemente una versión con mejoras internas pero el mismo diseño.

Así, tuvimos el iPhone 6 y al año siguiente el iPhone 6S. Pero el año pasado con la llegada del iPhone X -- que se saltó el iPhone 9, sepultando este nombre para siempre -- y el lanzamiento de los iPhone 8 y 8 Plus -- que debieron haber sido iPhone 7S y 7S Plus -- se rompió toda la continuidad que hasta entonces conocíamos.

iPhone XS y iPhone XS Max

Apple decidió retomar la "S" en sus dos teléfonos estrellas, aunque con algunos cambios. Como puedes observar, el iPhone 8 Plus ya no tiene un sucesor de nombre, aunque lógicamente el iPhone XS Max de 6.5 pulgadas es el que toma su lugar. Eso sí, este dispositivo no debería tener la "S" porque no existió un iPhone X Max el año pasado.

Por su parte, el iPhone XS retoma la "S" de los dispositivos que se parecen al de la generación anterior en diseño, pero que son totalmente diferentes en su interior. De hecho, el iPhone XS es idéntico al iPhone X y presenta solo diferencias interiores así como un mayor peso.

Y ahora, viene el punto en donde la confusión se apodera de nosotros, y probablemente también de ti: Si te decimos "iPhone XS" ¿cómo lo has leído? ¿iPhone 10S o iPhone Equis S? En español en muchos países le solían llamar iPhone Equis a la generación anterior, por lo cual todo parece indicar que esto podría repetirse este año, con la suma de un detalle, el iPhone XS Max (iPhone 10 Max, aunque muchos le llamarán iPhone Equis Max).

Si le damos rienda suelta a la imaginación entonces vienen más nombres a nuestra mente: iPhone Xtra Small, por ejemplo, o iPhone Excess (por la pronunciación en inglés de Equis ESE).

iPhone XR... 'R' de... ¿?

Y entonces Apple nos presentó un teléfono con seis diferentes tonos de color, que de buenas a primera nos recuerda al iPhone 5C. Entonces, se nos viene a la mente que podría haberse llamado iPhone XC, por aquello de mantener la nomenclatura. Desde luego, la "C" no le encantó a Apple, porque entonces se comenzó a decir que era un iPhone "Cheap" (barato en inglés).

Pero... ¿qué significa la "R"? En ZDNet, sitio hermano de CNET y CNET en Español, ya tienen sus apuestas y no, la "R" no puede ser de "Regular" como si se tratara del tamaño de unas papitas fritas o un refresco de tu restaurante de comida rápida favorita, sin embargo no descartamos que en un futuro terminemos descubriendo que se trata de "Revolucionario", algo que sería mucho más inspirador y parecido a Apple.