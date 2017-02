Signal

Si envías mensajes de texto encriptados desde tu teléfono, es probable que uses Signal. Desde que el app fuera noticia en 2015 al ofrecer encriptación entre Android y iPhone, su popularidad ha aumentado, al punto de que ahora es una de las formas favoritas de compartir tips noticiosos con el diario The New York Times.

A partir de hoy, Signal también ofrecerá llamadas en video.

Toma en cuenta que el creador de Signal, Open Whisper Studios, está llamando a esta función una versión beta por ahora, lo cual sugiere que tal vez tenga uno que otro bug.

Y si usas un iPhone, hay una opción que tal vez quieras aprovechar para aumentar tu seguridad: ya que el app usa el CallKit de Apple en iOS 10 para dejarte responder llamadas desde la pantalla bloqueada, enviará un registro de a quién llamaste y por cuánto tiempo a los servidores de iCloud de Apple.

Los creadores, por cierto, no están intentando ocultar esto; lo explican abiertamente en una entrada en su blog.

Signal también dice que la actualización debería mejorar las llamadas de voz estándar, ya que la compañía está usando una "infraestructura de llamadas completamente nueva" para ambas. Si tú escribes código, puedes revisar los detalles en su repositorio en GitHub.

Tendrás que activar la función si quieres probar las videollamadas por ti mismo: ve a Signal Settings (Configuración de Signal) > Advanced (Avanzada) > Video calling beta (Beta de videollamadas) para activar la función, y Settings (Configuración) > Advanced (Avanzada) > Use CallKit (Usar CallKit) si quieres desactivar las funciones de CallKit en un iPhone.

(Vía Wired)