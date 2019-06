Apple quiere evitar que uses Facebook y Google para iniciar sesión

CNET

Apple quiere dar batalla a Google y Facebook cada que inicies sesión en Internet.

El lunes 3 de junio, Apple develó Sign in with Apple en medio de una plétora de anuncios en la conferencia inaugural del evento para desarrolladores WWDC 2019. Sign in with Apple es una función que simplifica el inicio de sesión en apps y páginas Web.

"En lugar de usar tu cuenta social o llenar formularios, verificar tu correo electrónico o elegir una contraseña, los consumidores pueden simplemente usar su Apple ID para autenticarse y Apple protegerá la privacidad de los usuarios al proveer un ID aleatorio", según describe Apple esta nueva función.

Actualmente, los usuarios tienen tres opciones para iniciar sesión en una página Web o app: generar una cuenta con su correo electrónico o usar sus existentes credenciales en Facebook o Google para iniciar sesión más rápido. Sin embargo, Apple dice que estos servicios no protegen la información de los usuarios o no velan por los datos de los usuarios.

Sign in with Apple intentará solucionar el tema de privacidad y también evitar que los usuarios entreguen su información real a los sitios Web y aplicaciones. Cada vez que un usuario utiliza Sign in with Apple, la firma de Cupertino genera un correo electrónico aleatorio que se puede cerrar o eliminar cuando el usuario así lo desee, evitando el envío de spam a un correo personal o de trabajo.

"Sign in with Apple facilita a los usuarios autenticarse con Face ID o Touch ID y tiene integración con la autenticación de dos pasos para agregar una capa de seguridad", dice la empresa. "Apple no usa Sign in with Apple para crear un perfil de los usuarios o de su actividad en los apps".

Sign in with Apple llegará a iOS 13 y iPadOS 13 a todo el público más adelante este año.

Reproduciendo: Mira esto: iPadOS: Rediseño a la interfaz y herramientas de productividad