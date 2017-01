El nuevo año ya está aquí. Eso significa que CES está a punto de comenzar.

Unas 200,000 personas están a punto de reunirse en Las Vegas para el escaparate más grande de la industria de la tecnología que se celebra cada año. Este es el aniversario número 50 de la feria, y el piso de exposiciones estará a reventar con productos y servicios que nos habrían parecido obra de la ciencia ficción en 1967: todo desde carros autónomos hasta asistentes personales controlados por voz, pasando por ejércitos de drones voladores con cámara incluida.

Sí, todo ese tipo de dispositivos que parecían descabelladamente fantásticos cuando los usaban personajes como James Bond, el capitán Kirk y George Jetson en los 60 serán exhibidos en CES; la mayoría de ellos como productos que pronto podrás comprar, si es que no ya mismo. Ah, y todo el mundo puede compartir fotos y video en vivo de los más recientes e importantes productos con una audiencia global desde un dispositivo de comunicación de bolsillo. Bienvenidos a 2017.

Desde luego, mucha de esa misma tecnología ya ha estado en exposición durante ediciones pasadas de la feria. CES es, después de todo, un proceso de evolución de tendencias que surgen y florecen en periodos de tres a cinco años. Así que, si bien estas tendencias difícilmente suenen nuevas, suelen haber madurado más y producido mejores resultados que en años anteriores.

Con ese fin, estos son los temas y categorías que esperamos dominarán la feria este año.

La tecnología para el hogar inteligente estará en todas partes

Espera que los productos del hogar inteligente se vuelvan aún más ubicuos. Eso significa que los dispositivos de todos los días reciban una actualización determinada por "el internet de las cosas" (IoT, por sus siglas en inglés), ya sea que resulte útil o no. Conectividad vía Wi-Fi y control mediante apps serán cosa común en pequeños electrodomésticos para la cocina; además, espera que los refrigeradores, lavadoras y secadoras también se vuelvan más inteligentes. Lo mismo se podrá decir de timbres para la puerta, bombillas, ventiladores de techo, alarmas de incendios, y prácticamente cualquier cosa que se te ocurra.

La guerra por el control de los asistentes de voz y las plataformas de IoT

La guerra de los formatos ha sido durante mucho tiempo parte del paisaje de los electrónicos de consumo, y de CES en particular: VHS vs. Beta, HD DVD vs. Blu-ray, Windows vs. Mac o iPhone vs. Android, por nombrar sólo algunos. En la naciente era del hogar inteligente, la guerra más reciente es la de los asistentes personales controlados por voz y sus respectivas plataformas del hogar inteligente.

Habrá compañías que hablen de la compatibilidad con y las relativas ventajas de la plataforma Alexa/Echo de Amazon -- por mucho el líder actual en cuanto al hogar inteligente -- así como Siri/HomeKit de Apple, Google Home e incluso tal vez Cortana de Microsoft. (Irónicamente, ninguna de estas compañías se presentará oficialmente en CES). Al mismo tiempo, Samsung -- uno de los expositores más grandes en la feria -- podría también resaltar su recientemente adquisición: el asistente Viv.

Más carros eléctricos y autónomos

Foto de Ford

La Feria de Autos Internacional de América del Norte comienza el 8 de enero, al tiempo que va terminando CES. Sin embargo, CES ha estado robándole cada vez más el protagonismo en cuanto a tecnología automotriz con cada año que pasa, y 2017 no será la excepción. Esperamos la presentación de bastante tecnología de carros eléctricos y autónomos en Las Vegas, con bastantes noticias de pesos pesados de la industria como Fiat Chrysler, BMW, Ford, Toyota, Nissan y Hyundai. También esperamos una actualización en los planes del vehículo eléctrico Faraday Future, así como noticias tecnológicas relacionadas con los carros de compañías como Nvidia, Continental, Harman y Delphi. Acá te contamos con más detalle lo que esperamos ver sobre autos en CES 2017.

Los TVs se vuelven más grandes, más brillantes y mejores

El Centro de Convenciones de Las Vegas está dominado cada año por las cada vez más gigantescas pantallas de televisión, y 2017 no será la excepción. Samsung, Sony y nuevas marcas chinas como TCL y Hisense estarán presentando tecnologías basadas en LCD tales como los puntos cuánticos, las cuales están diseñadas para derrocar a OLED, reina actual en cuanto a calidad de imagen y que por el momento sólo está disponible en los modelos LG (y las marcas que tienen su licencia).

La resolución 4K, la tecnología HDR y aún más sobre tecnologías de streaming incorporaras (ya sea Roku, Chromecast, Android o alguna otra) seguirán apareciendo para dar estatus a muchos modelos económicos y de media gama. Ah, y además espera algunas demostraciones sobre la nueva generación en cuanto a pantallas, además de algunos interesantes proyectores.

Acá te contamos las siete tendencias de TVs que podemos esperar en CES 2017.

Un mar de nuevas laptops

Independientemente de cuál sea la razón, el piso de exposición de CES está casi vacío de fabricantes de PCs. Pero casi todas las marcas conocidas se montan en la feria y organizan eventos independientes, anuncios y suites de hotel en Las Vegas a lo largo de CES. Busca una oleada de nuevas laptops e híbridas dos-en-uno que son tabletas y laptops, de marcas como Dell, Lenovo, Asus, Acer y HP, de las cuales la mayoría serán productos verdaderos que podrás comprar a principios del nuevo año.

También puedes esperar algunos conceptos independientes futuristas (nos referimos a ti, Razer), así como noticias y posibles prototipos de fabricantes de procesadores como Intel y Qualcomm, especialmente ahora que Microsoft ha anunciado soporte para Windows 10 para los chips ARM de esta última.

Las marcas chinas se apoderan del protagonismo global

Foto de Andrew Hoyle/CNET

China lleva mucho tiempo sirviendo de central de manufactura del mundo de los electrónicos de consumo, pero el piso de exposición de CES ha visto también un incremento de marcas con sede en China. Busca compañías como Xiaomi, TCL, Hisense, LeEco y Huawei, que intentarán usar CES para impulsar más sus marcas fuera de su mercado nacional.

Preparándonos para Trump

De cierta forma, las exhibiciones de CES serán solamente una distracción de la acción verdadera en esta feria, que tomará forma en los bares, restaurantes, suites y mesas de blackjack donde las compañías suelen hacer negocios con clientes y socios potenciales y - también - con periodistas, intercambiando información.

Y te aseguro que el mayor tema de conversación este año será sobre el próximo gobierno de Donald Trump, que asume el poder este mismo mes. Eso significa que una enorme cantidad de leyes y regulaciones que afectan directamente a la industria de la tecnología global - desde políticas de comercio hasta tarifas, seguridad cibernética, neutralidad de la red, impuestos, cifrado, regulaciones fingieras y migratorias, por mencionar solamente algunas - podrían cambiar, algunas de forma radical. Incluso si los cambios son menores a lo esperado, sin embargo, las empresas se tienen que prepara para un nuevo mundo en donde un tuit presidencial podría afectar el precio de su acción - para bien o para mal.

Todo lo demás que veremos en CES

Foto de Joshua Goldman/CNET

Esos son los anuncios principales de lo que pensamos dominará CES esta semana - pero no será lo único. También puedes esperar:

Que se hable mucho sobre inteligencia artificial, aprendizaje de máquinas y visión informática. Estos no son productos, sino funciones que ayudarán a los productos conectados a ser más "inteligentes" y útiles.

Realidad virtual, realidad aumentada y realidad mixta. Esperamos ver más de productos y servicios en estos espacios con la mira puesta a ser más conocidos en el mercado general de lo que han sido productos como las HTC Vive, las Oculus Rift, Playstation Now y Pokémon Go, que abrieron el camino a la categoría.

Robots, tanto prácticos (como la aspiradora Roomba) como utópicos (como prototipos tipo C-3PO).

Muchos drones, grandes y pequeños.

Una buena cantidad de tecnología médica y de salud, como wearables, pero con mayores aplicaciones de diagnóstico y profesional.

Más tecnología para mascotas - desde dispensadores de comida automáticos hasta cajas de arena que se limpian solas y monitores conectados para gatos y perros.

Audífonos, bocinas y otros productos de audio. Las bocinas y audífonos inalámbricos son ya lo común, pero muchos fabricantes de alta gama mostrarán equipo de audio analógico tipo retro con todo y cables - con precios de lujo, también.

Accesorios, cubiertas y adaptadores de todos colores y tamaños. Veremos mucho de esto en CES, de todo tipo.

Después de Las Vegas: a fines de enero y más allá

Foto de Nintendo

Esperamos poca información sobre videojuegos, cámaras, teléfonos y tecnología de vestir en CES. Claro, veremos mucho de esto en la sala de exposiciones, y algún producto importante sorpresa, sobre todo de las marcas chinas ya mencionadas que buscan hacerse un nombre.

Pero las empresas de estas categorías en general se están guardando las novedades para otras ferias, como la exposición de fotografía CP+ en Japón o el Mobile World Congress en Barcelona, España, que serán fines de febrero y principios de marzo, respectivamente.

También veremos algunas presentaciones y anuncios independientes de 2017 a partir de la semana entrante, con un anuncio de HTC el 12 de enero y la introducción al mundo de la Nintendo Switch el día siguiente.

Pero, mientras tanto, sigue toda nuestra cobertura de CES 2017 en nuestra página especial.