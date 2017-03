HBO

La canción se titula "Sit Down" y es una versión del tema de James de 1989. Oh, y vas a querer bailar a ritmo de ella. Esto es todo lo que necesitas saber para ver el video promocional de la séptima temporada de Game of Thrones. En el que Cersei (Lena Headey), Jon Snow (Kit Harington) y Daenerys (Emilia Clarke) caminan casi a ritmo de la música punk para acabar sentándose. Cada uno en un lugar diferente: Cersei en el trono de Hierro, Jon en el salón de juntas de Winterfell...

Nuestro colaborador y experto en cultura popular Gonzalo Jiménez cree que Daenerys se está sentando en el trono de Dragonstone o Rocadragón...

El invierno ha llegado definitivamente a Westeros y parece que estos tres personajes tendrán un papel muy determinante en esa lucha constante por el poder. Y ahora, a bailar.