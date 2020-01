Adam Levine promoverá audífonos de Shure, competencia de los AirPods

Shure

Shure es una marca de audio bastante conocida entre músicos y conocedores, pero se ha quedado un poco fuera en cuanto a audífonos de consumo general. Pero más vale tarde que nunca y ahora la marca ha lanzado unos audífonos earbuds inalámrbicos y unos audífonos sobre la oreja con cancelación de ruido, bajo su submarca Aonic; además, ha conseguido que el famoso vocalista de Maroon 5 y exjuez de The Voice, Adam Levine, los promueva.

Los nuevos audífonos están programados para llegar a tiendas en la primavera y se mostrarán como primicia en CES 2020 en Las Vegas. Aquí está la información que tenemos por el momento de los nuevos audífonos.

Audífonos inalámbricos Aonic 215

Estos nuevos audífonos inalámbricos tienen un diseño distintivo que mantiene bien la herencia del diseño de Shure. Te verás como un cantante en el escenario con estos audífonos. No he podido ver el estuche con el que se carga la batería (espero que no sea demasiado grande), pero Shure asegura que podrás usarlos hasta ocho horas con una sola carga y tendrás tres cargas adicionales.

Estoy comprobando si la sección de batería y electrónica de los auriculares es desmontable. Algunos de los audífonos de gama alta de Shure cuentan con cables desmontables, y sería una característica interesante si pudieras reemplazar la batería. Aún no se sabe nada sobre la resistencia al agua, pero parece que serían aptos para usar en el gimnasio y correr si ofrecen algo de resistencia al sudor. Los Aonic 215 estarán disponibles en primavera de 2020, por US$279.

Agrandar Imagen Shure

Aonic 50: audífonos inalámbricos con cancelación de ruido

Shure dice que este modelo de tamaño completo de audífonos sobre la oreja está diseñado para que sea cómodo de usar y ofrece el sonido limpio y preciso por el que la compañía es conocida. Tienen características adaptativas de cancelación de ruido y un modo de transparencia ajustable que deja entrar el sonido ambiental. La duración de la batería es de 20 horas. Estarán disponibles también en primavera de 2020 por US$399.

Espero poder hacerme de algunas unidades antes del lanzamiento para probarlos y actualizaré este artículo para darles mis primeras impresiones.

CNET en Español estará en Las Vegas del 5 al 10 de enero de 2020 para traerles todos los detalles de CES 2020, la feria de tecnología más grande del mundo.