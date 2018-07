HBO

Las novelas/series/películas de misterio son mi guilty pleasure. Me crié con Agatha Christie para después pasarme al Nordic noir, Patricia Highsmith, Elmore Leonard y un poco de Manuel Vázquez Montalbán y su Pepe Carvalho (ambos somos de Barcelona, hemos vivido fuera de nuestro país natal y nos encanta comer). Si no me encuentro del todo bien o estoy perezosa, busco consuelo bebiéndome un té en el sofá bajo una manta y viendo Miss Fisher's Murder Mysteries en Netflix.

Por eso sólo enterarme de que HBO estaba adaptando el libro Sharp Objects de Gillian Flynn, me hice con una copia de la novela. Para empezar me gusta Flynn. Es una periodista que se pasó a escritora y me mantuvo completamente enganchada con Gone Girl (no me esperaba ese giro argumental). Además me gusta más ver mis historias de misterio preferidas, si las he leído antes. Y, por supuesto, soy muy fan de Big Little Lies. Ya sabes, esa historia de misterio oscura y llena de personajes femeninos que Jean-Marc Vallée dirigió para HBO antes de dirigir esta Sharp Objects.

Por el momento Sharp Objects me está encantando. Se mete en la vida de la atormentada Camille (Amy Adams), una periodista de St. Louis que tiene tendencia a beber vodka camuflado en botellas de agua Evian y con cierta atracción por las cosas punzantes. Un encargo que debería implicar un progreso en su carrera la lleva a su natal Wind Gap, en Missouri, para informar acerca de las muertes de dos adolescentes. La serie traduce perfectamente en imágenes y sonidos muchos de los ricos ingredientes incluidos en el libro de Flynn. E incluso le añade algunas capas. Como cuando nos enteramos de que a Camille le gusta conducir con Led Zepelin de fondo. Algunas de sus líneas de diálogo son incluso más afiladas que en la novela.

La serie me está permitiendo revivir el placer que sentí al leer el libro en ocho dosis de una hora perfectamente diseñadas. Por eso me gustaría ver más historias de misterio adaptadas de esta forma.

Cinemax

Así que por eso voy a implorarle a Hollywood que deje de adaptar mis libros de misterio preferidos en forma de películas. Incluso si acaban siendo buenas películas dirigidas por David Fincher como Gone Girl o The Girl with the Dragon Tattoo. El tema es que Fincher también dirige televisión. ¿Por qué no contratarlo para hacer una miniserie? Todos los géneros literarios acaban comprimidos de una forma u otra cuando los adaptan en una película. Pero las historias de misterio son puzzles tan complicados llenos de sospechosos, investigadores... Es un género que encaja mejor con las adaptaciones de formato más largo.

Ya puestos a pedir, queridos ingleses, ya vale con la tendencia de temporadas de solamente dos a cuatro episodios. Según Goodreads, The Cuckoo's Calling tiene 455 páginas. Pero su adaptación para la televisión -- en la serie C.B. Strike -- sólo le otorgó tres episodios. El resto de libros de J.K. Rowling bajo el pseudónimo Robert Galbraith tienen 455 y 498 páginas respectivamente. Por algún inexplicable motivo acabaron condensándolos en 2 episodios cada uno. Lo único que se consigue así es trama. Mucha trama. Y un montón de sospechosos que en realidad no se sabe quién son o cómo han acabado cruzándose en el camino de nuestros protagonistas. Y lo que no se consigue es poder desarrollar a esos personajes. Una pena, sobre todo considerando que los libros de Rowling tienen mucho de eso. A ver, más de 1,400 páginas dan para muchos pensamientos interiores, historias pasadas, dudas, reproches, fantasmas, humor, flirteo y todo tipo de momentos humanos que no son necesariamente indispensables para la trama.

En comparación, Sharp Objects tiene 254 páginas y podré disfrutar de ocho raciones audiovisuales de ese título.

Y puestos a implorar, ¿podría volver a hacerse The Girl on the Train? Fue mi libro preferido de 2015 y su versión cinematográfica me decepcionó mucho. No soy la única, la Web hermana de CNET en Español Metacritic le da una puntuación de 48. Ni Emily Blunt pudo salvar esa película.

DreamWorks Pictures

A pesar de que me gustó The Help, no sé si volveré a fiarme de la dirección de Tate Taylor después de lo que hizo con The Girl on the Train. No voy a quejarme sobre el cambio de localización. Me parece bien lo de que pasaran de Londres a Nueva York. Más o menos. Pero parece que ni el director, ni la guionista, ni los productores entendieron que esto iba de personajes con problemas de dinero. En lugar de eso acabamos con una gente viviendo en una casa enorme y no demasiada apariencia de problemas financieros. Y la trama se antepone una vez más al desarrollo de personajes y en la forma como Laura Hawkins desvela gradualmente el misterio que contiene su libro.

Hay más historias que se merecen esto de ser convertidas en miniseries a lo HBO. Como las novelas sobre Tom Ripley de Patricia Highsmith. El creador de televisión Neil Cross iba a encargarse de trabajar en una adaptación televisiva de los libros. Me encanta su serie Luther, pero las temporadas en ella tienden a ser demasiado cortas. Y no he vuelto a leer nada acerca de la serie de Tom Ripley desde que se anunció en 2016. ¿Candidata perfecta para HBO?

Reproduciendo: Mira esto: Las series de TV que más esperamos

En todo caso, debería ser más fácil adaptar para la pantalla material que ya es bueno. Poder extraer de él toda la bondad (o maldad) que una historia de misterio desalentadora y oscura tiene que ofrecer. Hay que dejar que respire, darle los episodios suficientes, no descartar los momentos más íntimos. Y además de todo eso, contratar a la supervisora musical Susan Jacobs para todo. Es una colaboradora habitual de Vallée y he desarrollado el hábito de buscar en Shazam todo lo que suena en las películas y series en las que trabaja. Sus selecciones son dignas de una lista de Spotify perfecta para ponerse a leer.

¿Eres seriéfilo? Lee nuestra crítica de la sexta temporada de Orange is the New Black o nuestra entrevista con el actor de Game of Thrones y Narcos, Pedro Pascal.

No te pierdas toda nuestra cobertura sobre cine y series en la sección de cultura popular de CNET en Español.