Shang-Chi: Estreno, tráilers y todo lo que debes saber de la película de Marvel

Marvel Comics

Shang-Chi será el primer superhéroe de origen asiático con su propia película en el Universo Cinematográfico Marvel. Su título es Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings y su estreno está previsto para el 12 de febrero de 2021.

El protagonista es el actor canadiense nacido en China, Simu Liu. Y el director es Destin Daniel Cretton, nacido en Hawaii, conocido por películas independientes como Short Term 12 (2013) y The Glass Castle (2017), ambas protagonizadas por Brie Larson. El argumento fue escrito por el guionista chino-estadounidense Dave Callaham, autor del guión de Wonder Woman 1984 (2020). Marvel Studios ha querido que la película represente a la comunidad asiática y trate con respeto sus tradiciones.

Just announced in Hall H at #SDCC, Marvel Studios’ SHANG-CHI AND THE LEGEND OF THE TEN RINGS, with Simu Liu, Awkwafina and Tony Leung, directed by Destin Daniel Cretton. In theaters February 12, 2021. pic.twitter.com/VXaqJ5uN6B — Marvel Studios (@MarvelStudios) July 21, 2019

El filme forma parte de la Fase 4 del Universo Cinematográfico Marvel.

Tráilers y videos detrás de cámara

Por ahora Marvel Studios no ha revelado avances de la película. No obstante, este video de CNET, de diciembre de 2018, puede resultar útil para conocer al personaje de las historietas.

Sinopsis y teorías

Marvel Studios no ha revelado la trama oficial de Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Debido a que el personaje será presentado en el Universo Cinematográfico Marvel con la película, cabe esperar que sea una historia de origen del personaje.

Shang-Chi fue creado por el escritor Steve Englehart y el dibujante Jim Starlin para el cómic Special Marvel Edition #15, de diciembre de 1973. Marvel presentó a Shang-Chi con el apodo The Master of Kung Fu.

Esto obedeció a que la editorial decidió crear al personaje para sacar provecho al furor que causaban las películas de artes marciales en Estados Unidos, a la popularidad del actor Bruce Lee -- a quien semeja Shang-Chi en las historietas -- y al éxito que entonces tenía la serie Kung Fu (1972-1975), protagonizada por el actor David Carradine.

A diferencia de la mayoría de superhéroes de Marvel, Shang-Chi no posee superpoderes, aunque con los años adquirirá la habilidad de replicarse a sí mismo. Pero originalmente es un humano cualquiera, que a fuerza de entrenamiento se convierte en un maestro de artes marciales.

Marvel Comics

Shang-Chi actúa solo, aunque llega a ser integrante de los Avengers y, en ocasiones, del grupo Heroes for Hire, al que pertenecen Luke Cage y Iron Fist, entre otros.

El origen resulta curioso, pues Marvel Comics adquirió los derechos de las novelas pulp del escritor Sax Rohmer -- muy populares en los años 20 del siglo pasado -- para usar al personaje de Fu Manchu como villano. Este temido personaje aparece en las primeras historietas como padre de Shang-Chi, pero luego, cuando Marvel perdió los derechos de los libros de Rohmer, la figura de Fu Manchu fue minimizada hasta casi desaparecer.

En 2010 el guionista Ed Brubaker estableció en el cómic Secret Avengers #6 que el verdadero padre de Shang-Chi era un antiguo hechicero chino llamado Zheng Zu, que había descubierto el secreto de la inmortalidad. Es posible que esta sea la vía que escoja Marvel Studios en la película.

Shang-Chi fue criado desde niño en los secretos de las artes marciales. Su habilidad es de tal magnitud que puede esquivar balas y superar las destrezas de muchos atletas. Además de ser un maestro en el combate con sus manos, es experto en el uso de espadas, bastones y armas orientales como palos de Kali, nunchaku y shuriken (estrellas de metal con puntas afiladas).

Un dato curioso: en los cómics Shang-Chi ha enseñado combate a Captain America, Spider-Man y Wolverine, por mencionar a algunos superhéroes de los que ha sido instructor en artes marciales.

El título de la película es una referencia a los 10 anillos del Mandarín. Este es un muy conocido villano de Marvel Comics y principal archivillano de Iron Man en las historietas. En Iron Man 3 (2013) fue interpretado por Ben Kingsley, pero el filme revela que el personaje es en realidad un actor disfrazado, usado como una tapadera por el verdadero villano de la película, Aldrich Killian (Guy Pearce).

En las historietas, The Mandarin es un genio científico y un experto en artes marciales. La fuente de su poder son diez anillos, que usan la tecnología de una antigua raza extraterrestre llamada Makluan, con aspecto de dragones. Cada anillo tiene un poder diferente y se lleva en un dedo específico (esta guía explica cada poder). En los cómics, Iron Man, tras derrotar a The Mandarin, oculta estos anillos en la sede de S.H.I.E.L.D.

En Iron Man 3 los Diez Anillos es el nombre de una organización criminal terrorista controlada por The Mandarin. Será interesante saber cuál vía toma Marvel Studios en Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. En la saga de cómics Secret Wars de Marvel, los 10 anillos son 10 técnicas de artes marciales inventadas por The Mandarin. ¿Serán 10 anillos mágicos de poder, un grupo terrorista o 10 técnicas de artes marciales?

Si son anillos físicos de poder, recuerdan mucho a las Gemas del Infinito que Thanos reúne en la Infinity Saga del Universo Cinematográfico Marvel.

Elenco y personajes

El personaje de Shang-Chi será interpretado por el actor Simu Liu, nacido en Harbin, China, en 1989. Liu emigró a Canadá a los cinco años de edad y allí ha desarrollado su carrera como artista, destacando por su participación en la serie local Kim's Convenience (2016-).

Más conocidos son los otros dos actores confirmados del elenco: Awkwafina (The Farewell) y Tony Leung (In the Mood for Love, Hero).

Simu Liu (Shang-Chi)

Awkwafina

Tony Leung (The Mandarin)

Fecha de estreno

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings se estrena el 12 de febrero de 2021 en Estados Unidos, España, México y el resto de Latinoamérica.

Reseña o crítica

Todavía no hemos visto Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Sigue visitando CNET en Español para leer acerca de lo que nos ha parecido este título.

Nota del editor: Esta nota se actualiza regularmente con información actualizada sobre este título.