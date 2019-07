Shang-Chi: La película del héroe asiático de Marvel ya tiene protagonista

Marvel Comics

En la Cómic-Con 2019 de San Diego, Marvel Studios reveló finalmente el título, fecha de estreno y elenco principal de la película inspirada en su superhéroe asiático Shang-Chi, experto en artes marciales e inspirado en la figura de Bruce Lee.

La película se llama Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, con miras a estrenarse en febrero de 2021. Su protagonista es el actor canadiense nacido en China Simu Liu (Taken), quien estará acompañado en la película por Awkwafina (Crazy Rich Asians) y por la veterana estrella del cine de Hong Kong Tony Leung (The Grandmaster, In the Mood for Love), quien encarna al Mandarín, famoso villanos de los cómics de Marvel y es el padre de Shan-Chi en las historietas.

Just announced in Hall H at #SDCC, Marvel Studios’ SHANG-CHI AND THE LEGEND OF THE TEN RINGS, with Simu Liu, Awkwafina and Tony Leung, directed by Destin Daniel Cretton. In theaters February 12, 2021. pic.twitter.com/VXaqJ5uN6B — Marvel Studios (@MarvelStudios) July 21, 2019

Shang-Chi debutó en las historietas en diciembre de 1973, creado por el guionista Steve Englehart y el dibujante Jim Starlin, para sumarse al boom de los filmes de artes marciales, de las que Bruce Lee era la máxima estrella.

En los cómics, Shang-Chi forma parte de los Avengers. El héroes es maestro en kung-fu, entrenado por su padre, el villano Fu Manchu, para ser el mejor luchador del mundo. Pero Shang-Chi decide emplear sus habilidades para combatir el crimen.

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings se estrenará en cines el 12 de febrero de 2021.