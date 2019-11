Severance: La nueva serie de Apple TV Plus estará dirigida por Ben Stiller

Paul Archuleta/FilmMagic via Getty Images

Apple sigue aumentando su lista de la compra en cuanto a series para su servicio de streaming, Apple TV Plus, se refiere. La gigante de la manzana ha anunciado la serie Severance, que contaría con la dirección y producción de Ben Stiller (Escape at Dannemora). El actor Adam Scott (Big Little Lies) protagonizará y producirá la serie. Dan Erickson ha creado y escribirá esta serie.

Severance se describe en el comunicado de prensa de Apple como "un thriller ambientado en un lugar de trabajo que nos presenta Lumen Industries, una compañía que quiere llevar el equilibrio entre vida personal y profesional a un nuevo nivel. Scott interpretará al protagonista, Mark, un empleado con un pasado oscuro tratando de reinventarse a sí mismo".

Apple TV Plus está disponible por US$4.99 desde el pasado 1 de noviembre. La plataforma se lanzó con las series The Morning Show, See, For All Mankind y Dickinson. Todas ellas están renovadas ya para una segunda temporada. Entre la oferta de títulos de este servicio de streaming también está disponible el documental The Elephant Queen y programación infantil.

Apple irá incorporando contenidos nuevos para seguir haciendo su oferta atractiva. El próximo 28 de noviembre se estrena la serie de M. Night Shyamalan Servant. La serie protagonizada por Octavia Spencer y Aaron Paul, Servant, se estrenará el 6 de diciembre.

Todavía no sabemos en qué momento estará disponible Severance.