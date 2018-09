Sets de rodaje de Game of Thrones abrirán como atracciones turísticas en 2019

HBO

Tras filmar durante casi una década en Irlanda del Norte, HBO abrirá en 2019 las puertas de sus sets de rodaje de la serie Game of Thrones a los fanáticos del show. Por primera vez el público podrá visitar las locaciones que sirvieron para recrear castillos famosos de la serie, como Winterfell, King's Landing y Castle Black, por ejemplo.

La última temporada de la serie de HBO consta de seis episodios y se transmitirá en el primer semestre de 2019 (aún sin fecha oficial), de manera que este proyecto -- llamado Game of Thrones Legacy -- busca aprovechar el interés que suscitará el final del popular show.

En un comunicado, HBO dice que cada uno de estos sets de rodaje tendrá una exhibición con trajes, utensilios, armas, arte y todo tipo de materiales usados en la producción de la serie. Las visitas guiadas también contarán con contenido digital y materiales interactivos que explicarán cómo las locaciones se transformaron en escenarios verosímiles en la pantalla.

"HBO se complace en celebrar el trabajo del equipo creativo de Game of Thrones al preservar estos lugares e invitar a los fanáticos a visitar Irlanda del Norte y explorar Westeros en persona", comentó en el comunicado Jeff Peters, vicepresidente de licencias y minoristas de HBO. "La oportunidad de celebrar el papel fundamental de Irlanda del Norte en la vida y legado del show; así como compartir su cultura, belleza y calidez es también una gran inspiración detrás del proyecto".

Es una iniciativa que recuerda cómo la Oficina de Turismo de Nueva Zelanda aprovechó el éxito de las películas de The Lord of the Rings, dirigidas por Peter Jackson, para estimular los viajes a la isla. "El proyecto Game of Thrones Legacy cambiará las reglas de juego de Irlanda del Norte en la industria del turismo global", aseguró John McGrillen, director de Turismo de Irlanda del Norte, en el comunicado de HBO.

El proyecto de HBO contempla incluir sets permanentes para lugares emblemáticos como Winterfell, Castle Black y King's Landing, junto con un recorrido por el estudio Linen Mill Studios, que exhibirá una amplia gama de objetos de todas las temporadas de la serie. El comunicado del canal concluye afirmando que los detalles serán dados a conocer posteriormente, con una fecha de apertura prevista para 2019.

CNET Pop: Nuestro espacio dedicado al cine, las series y la cultura popular.

¿Quieres seguir toda nuestra cobertura de cine, televisión y entretenimiento? Dale "Me Gusta" a nuestra página especial en Facebook.