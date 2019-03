Qué son y cómo funcionan los servicios de streaming de videojuegos

Lori Grunin/CNET

Gracias a servicios como Netflix, Amazon Video y Hulu, la mayoría de los consumidores en EE.UU., y en otras partes del mundo, ya entienden que pueden ver programas de televisión y películas transmitidas por Internet a través de una TV, un celular, una tableta, o una computadora. Y pronto podrán hacerlo también más para jugar videojuegos.

Este 2019, y comenzando con varios anuncios que esperamos de la onferencia para desarrolladores de videojuegos, GDC 2019, los videojuegos darán un salto oficial a la nube. ¿Qué significa esto? Qué en lugar de necesitar una consola, una PC o móvil con un procesador potente para jugar muchos de los nuevos videojuegos, un servidor en un lugar remoto procesará todas las complejas gráficas del videojuego y las enviará a cualquier dispositivo conectado al Internet.

Pero hasta ahora ha habido gran problem para la transmisión de videojuegos: la latencia. Al ser interactivos, es decir el usuario juega contra la computadora o contra otros jugadores, cualquier fallo en la reproducción de los fotogramas por segundo interrumpiría el disfrute del juego.

Algunas de las grandes compañías de tecnología como Nvidia y Sony ya tienen tecnología para hacer streaming de videojuegos desde la nube. Mientras que otras, como Google, Microsoft e incluso Apple se preparan para llevar esta capacidad a los gamers. Todas aún enfrentan algunos de los mismos obstáculos, incluyendo una banda ancha buena, estable y rápida.

Nvidia

Entre las ofertas actualmente en el mercado está el servicio de streaming Nvidia GeForce Now (GFN, por sus siglas en inglés), que junto a la caja Shield, permite jugar en una TV o un monitor juegos de Android y de PC de las bibliotecas de Steam, Battle.net o Uplay. GeForce Now también es compatible con una Mac, pero esta versión sigue en versión beta. Requiere de una velocidad de conexión a Internet superior a los 25Mbps, un promedio de pérdida de frecuencia de imagen de menos del 2 por ciento, y latencia de menos de 80 milisegundos. Nvidia no ha dado a conocer cuando GFN estará disponible para jugar por iOS o Android.

Sony

Desde 2015, Sony ha tenido una opción para hacer streaming de videojuegos desde la nube llamada PlayStation Now. El servicio por suscripción (cuesta US$20 mensuales o US$100 anuales) ofrece un puñado de diferentes juegos cada mes de la extensa biblioteca de PlayStation para disfrutar en una consola PlayStation o una PC. Solo es compatible con el controlador DualShock.

Sony también tiene una función que denomina Remote Play, que aunque no es un servicio de la nube, sí permite que una consola PS4 le transmita videojuegos a otros dispositivos, como una PC, Mac, Android o iOS. Esperamos en ocasión del lanzamiento de su próxima consola, la PS5, Sony ofrezca la habilidad de hacer streaming de todos sus juegos en cualquier tipo de dispositivos.

Google

Una de las noticias más anticipadas de este año es el lanzamiento del servicio de Google, que especulamos será la fase pública de Project Stream. Este servicio de streaming usaría el navegador Chrome para transmitir los videojuegos a cualquier dispositivos. Ya hemos visto una demostración del streaming de Assassin's Creed Odyssey de Ubisoft a PC vía Chrome. Esperamos ver que más nos traerá Google este año, como tal vez, una caja transmisora y controlador acompañante.

Microsoft

La unidad de videojuegos de Microsoft no se quiere quedar atrás y ha estado trabajando en el desarrollo de un servicio que llama Project xCloud. Este servicio de streaming por la nube recientemente mostró como era posible jugar el videojuego Forza Horizon 4 en un celular, impulsando el objetivo de la compañía para llegar sus títulos a más dispositivos. Microsoft no ha divulgado muchos detalles sobre Project xCloud pero esperamos más novedades en el 2019.

Steam



El servicio de videojuegos, Steam, de la compañía de tecnología Valve ofrece un servicio llamado Steam Link Anywhere que usa una PC como el servidor para transmitir los videojuegos (entonces no es exactamente streaming de la nube ). Este app, aún en fase beta, te permite hacer streaming de los juegos en la PC a un Android. Justo antes de GDC 2019, Valve anunció una actualización a Steam Link Anywhere que no depende de la PC pero tiene bastante fallos.

Blade Shadow

Otra opción para hacer streaming de videojuegos proviene de una de las más pequeñas compañías. Blade tiene una caja transmisora que llama Shadow Ghost (US$140) con Bluetooth y USB para conectar periféricos (como un teclado, mouse, controles y hasta un monitor). Hace stream principalmente juegos de PC, pero es compatible con apps de Android, MacOS y Linux. Puede transmitir videojuegos en 4K a 60 fotogramos por segundo. Cuesta US$35 al mes.