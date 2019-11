Servant: Mira el tráiler de la serie de M. Night Shyamalan para Apple

Apple TV

Apple sigue dando muestras de que su apuesta por el servicio de streaming es realmente fuerte y este 6 de noviembre estrenó el primer tráiler de Servant, un thriller a cargo del nominado al Óscar M. Night Shyamalan, director de películas como The Sixth Sense, Glass o Split.

La historia de la serie se centra en una pareja de Filadelfia, interpretada por Lauren Ambrose (Six Feet Under) y Toby Kebbell (Black Mirror), que contrata a una niñera (Nell Tiger Free, deGame of Thrones) para cuidar a un muñeco de terapia, usado para trabajar las pérdidas humanas en las familias. Con la llegada de la cuidadora, de inmediato empiezan a suceder acontecimientos extraños.

La primera temporada de Servant (que puede traducirse como "criada" o "servidora") está compuesta de diez episodios de media hora de duración. El primer capítulo, dirigido por Shyamalan, se estrenará en Apple TV Plus el próximo 28 de noviembre.

A principios de octubre, Shyamalan afirmó en un encuentro con medios de comunicación que espera que la serie dure varias temporadas. "En mi cabeza son 60 episodios", dijo exactamente el director, que también es productor de la serie.