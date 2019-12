Las series que más esperamos en 2020

Sí, ya sé. No das abasto con tanto estreno televisivo. Dejaste la primera de Russian Doll a medias con la esperanza de terminarla en algún momento que el calendario catódico no estuviera tan apretado. Ídem con la tercera de The Handmaid's Tale. Todo el mundo sigue insistiendo que tienes que ver Fleabag, sobre todo después de que le dieran una barbaridad de premios Emmy pero todavía no has podido hacerlo y no por falta de ganas. Te incorporaste a Chernobyl tarde y solo porque corría la voz de que era la mejor serie de la historia de la televisión y pensaste que no podía haber nada mejor que The Wire (tenías razón, pero eso es otro tema). Pero en todo caso parece que el día no tenga suficientes horas para ver toda la buena oferta televisiva que hay disponible. Y lo mejor de todo, es que ni siquiera necesitas una suscripción de cable. Solo como mil suscripciones separadas a diferentes servicios de streaming...

Y con la reciente aparición de Disney Plus o Apple TV Plus, además del próximo lanzamiento de HBO Max, 2020 solo te va a poner las cosas más difíciles. Echamos un vistazo a los estrenos de series de los próximos meses y te contamos cuáles son los títulos que más esperamos en 2020 y en adelante.

Series nuevas

Alguien tiene que morir | Netflix

El creador de La casa de las flores, Manolo Caro, firmó un acuerdo de colaboración en exclusiva con Netflix en mayo de 2019 y pronto podremos ver algunos de sus frutos. El guionista y director está trabajando en la miniserie Alguien tiene que morir, que tendrá tres episodios y estará ambientada en la España de 1950. Según la sinopsis oficial de Netflix: "La historia comienza cuando un joven, tras ser llamado por sus padres, debe regresar de México a casa para conocer a su prometida, pero el pueblo queda sorprendido cuando regresa acompañado de Lázaro, un misterioso bailarín de ballet. Para poder adelantarse al gobierno opresor, el grupo se da cuenta de que alguien tiene que morir". Carmen Maura y Cecilia Suárez encabezan este reparto de lujo.

Belgravia | ITV/Epix

¿Eres fan de Downton Abbey? Su creador, Julian Fellowes, tiene serie nueva. "Belgravia es la historia de los secretos y escándalos en el nivel más alto de la sociedad londinense del siglo XIX", dice la sinopsis oficial de Epix, que añade que cuando la familia Trenchard acepta una invitación al baile organizado en vísperas de la batalla de Waterloo se ponen en marcha una serie de acontecimientos que tendrán consecuencias durante décadas. Downton Abbey pero ambientada un siglo antes, vaya.

El desorden que dejas | Netflix

Basado en la novela homónima de Carlos Montero, El desorden que dejas es un thriller ambientado en la Galicia rural. Inma Cuesta interpretará a Raquel, la nueva profesora que acaba de llegar al instituto del pueblo. Bárbara Lennie es Viruca, la profesora anterior y a quien está sustituyendo Raquel y que tuvo un final trágico. "Ambas profesoras se verán envueltas en un espiral de amenazas, mentiras y misterios que cambiarán sus vidas y las vidas de sus familias para siempre", según la sinopsis oficial de Netflix.

House of the Dragon | HBO

Después de que HBO decidiera no producir finalmente la precuela de Game of Thrones con Naomi Watts como protagonista, después de ver su episodio piloto, supimos que la cadena había confirmado esta House of the Dragon, que tendrá 10 episodios. Esta precuela está cocreada por George R.R. Martin y Ryan Condal (Colony). Condal y el director veterano de Game of Thrones Miguel Sapochnik serán los showrunners. La serie estará basada en el libro de Martin Fire & Blood y ambientada 300 años antes de lo sucedido en GoT. "Estamos deseosos de explorar los orígenes de la casa Targaryen y los días tempranos de Westeros junto a Miguel, Ryan y George", dijo el presidente de programación de HBO, Casey Bloys, en un comunicado de prensa.

The Lord of Rings | Amazon Prime Video

Y seguimos con los títulos basados en libros de género fantástico que ya cuentan con adaptaciones extremadamente populares. Esta serie de Amazon estará ambientada también miles de años antes de las historias de Frodo, Gollum y compañía que pudimos ver en las películas de Peter Jackson. El barcelonés J.A. Bayona (Jurassic World: Fallen Kingdom) dirige los dos primeros episodios de esta precuela de El señor de los anillos, que estará ambientada en la llamada Segunda Era. La serie, igual que las películas, se filmará en Nueva Zelanda, que hará las veces de Tierra Media una vez más.

Snowpiercer | TBS

Esta adaptación para la pequeña pantalla de la película de 2013 del cineasta coreano Bong Joon Ho y protagonizada por Chris Evans y Tilda Swinton se estrena en primavera de 2020 pero ya ha sido renovada para una segunda temporada. Jennifer Connelly (A Beautiful Mind) y Daveed Riggs (Hamilton) protagonizan esta historia. "Ambientada más de siete años después de que el mundo se haya convertido en un páramo helado, Snowpiercer se centra en los humanos remanentes que viven en un tren gigante que no deja de moverse y da vueltas a la Tierra. Los conflictos de clase, las injusticias sociales y la política por la supervivencia juegan un papel predominante en esta adaptación", dice la sinopsis oficial de TBS. Graeme Manson, el creador de Orphan Black, es el showrunner de esta serie.

Star Trek: Picard | CBS All Access

Con Star Trek: Picard Sir Patrick Stewart retoma su papel de Jean-Luc Picard de Star Treck: The Next Generation (1987-1994). "La nueva serie seguirá este icónico personaje durante el próximo episodio de su vida", explica la sinopsis oficial de CBS All Access. Picard se estrenará el 23 de enero de 2020. Además de ver a Stewart sacando a Picard de su retiro, en la serie podremos ver a Isa Briones, Santiago Cabrera, Michelle Hurd, Alison Pill, Harry Treadaway y Evan Evagora.

La serie podrá verse en CBS All Access en Estados Unidos. Internacionalmente estará disponible en más de 200 países en Amazon Prime Video. (CBS es la empresa matriz de CNET y CNET en Español).

The Falcon and the Winter Soldier

¿Qué ha pasado con los dos mejores amigos de Capitán América después de ese final de Avengers: Endgame en el que tienen que despedirse del personaje de Chris Evans? Eso es lo que esperamos averiguar en The Falcon and the Winter Soldier, una de las series de la Fase 4 de Marvel Studios para Disney Plus y que podremos ver en otoño de 2020. Anthony Mackie y Sebastian Stan retoman sus papeles de Falcon y Winter Soldier respectivamente.

The New Pope | HBO

Es cierto que The Young Pope (la miniserie de Paolo Sorrentino para HBO sobre un Papa (Jude Law) joven (para estándares papales, al menos), extremadamente atractivo y maquiavélico no era necesariamente para todos. Pero si te gustó su retrato afilado sobre la iglesia católica, intuimos que querrás ver su continuación con esta nueva The New Pope. John Malkovich es el nuevo Papa en cuestión y Law se pasea con bañador apretado de tipo Speedo, y color blanco, en el tráiler. Esperamos mucho surrealismo una vez más de mano de Sorrentino.

The Outsider | HBO

The Outsider es otro de los títulos que podremos ver pronto, más concretamente a partir del 12 de enero de 2020. Esta serie de 10 episodios y basada en la novela homónima de Stephen King seguirá al detective de policía Ralph Anderson (Ben Mendelsohn) en su investigación de lo sucedido con el cuerpo de un niño de 11 años mutilado y aparecido en un bosque del estado de Georgia. La serie también contará con Jason Bateman, que dirigirá los dos primeros episodios, además de tener un papel. Bateman se está destacando como director televisivo, además de intérprete, después de ganar un Emmy en 2019 por su dirección en la serie de Netflix Ozark.

Valeria | Netflix

Basada en la popular serie de novelas de la escritora española Elísabet Benavent, Valeria está protagonizada por Diana Gómez (La casa de papel). Silma López, Paula Malia y Teresa Riott interpretan a las mejores amigas de Valeria: Lola, Carmen y Nerea respectivamente. "Valeria es una escritora en crisis, tanto por sus novelas como por su marido y la distancia emocional que les separa. Se refugia en sus tres mejores amigas: Carmen, Lola y Nerea, quienes la apoyan durante su viaje. Valeria y sus amigas están inmersas en un torbellino de emociones sobre amor, amistad, celos, infidelidad, dudas, desamores, secretos, trabajo, preocupaciones, alegrías y sueños sobre el futuro", dice la sinopsis oficial de Netflix.

La nueva del creador de La casa de papel, Álex Pina, para Netflix está protagonizada por Laura Haddock, Marta Milans y Juan Diego Botto. "White Lines cuenta la investigación que emprende una mujer cuando su hermano, un legendario DJ de Manchester, aparece muerto 20 años después de haber desaparecido en Ibiza. Su búsqueda la arrastrará a un mundo de discotecas y mentiras que le obligará a enfrentarse a su propio lado oscuro en un lugar donde la gente vive al límite", nos desvela la sinopsis oficial de Netflix.

Y | FX

Esta adaptación de la serie postapocalíptica de cómics de DC, Y: The Last Man, tiene una premisa interesante. Todos los hombres están muertos. Excepto uno. "Y atraviesa un mundo postapocalíptico en el que un evento cataclísmico ha diezmado a todos los varones excepto a un humano solitario. La nueva orden mundial de mujeres explorará género, raza, clase y supervivencia", dice la sinopsis oficial de FX. Diane Lane es la protagonista de esta serie que también contará con Barry Keoghan e Imogen Poots.

Series que vuelven

Homeland, temporada 8 | Showtime

Sifeddine Elamine/Showtime

Si tú también estás pensando que la pobre Carrie (Claire Danes) se merece un respiro, no te preocupes más por su salud física y mental. Y es que esta octava temporada de Homeland será la última de este título. La serie se estrenará el 9 de febrero de 2020 y en ella veremos a Saul (Mandy Patinkin) en el cargo de Consejero de Seguridad Nacional del presidente Warner (Beau Bridges). Saul, por supuesto, acaba necesitando los servicios de Carrie para que lo ayude en sus intentos de negociaciones de paz en Afganistán.

Después de que Ryan Murphy y su equipo nos expusieran lo que pasó durante el juicio de O.J. Simpson o quién había detrás del asesinato de Gianni Versace, para esta tercera temporada de la serie antológica American Crime Story le ha tocado el turno al escándalo sexual que sacudió la presidencia de Bill Clinton y precipitó que lo sometieran a un proceso de destitución.

Jack Ryan, temporada 3 | Amazon Prime Video

Sophie Mutevelian/Amazon

Después de una segunda temporada en la que Jack Ryan (John Krasinski) acabó inmiscuido en un conflicto internacional con Venezuela y que la serie nos paseara por Colombia (haciendo las veces de Venezuela), Londres y Estados Unidos, estamos expectantes por ver qué localizaciones reales nos regala la tercera temporada. Además de en qué nuevos problemas se mete este analista de la CIA cuyo trabajo cada vez consiste menos en estar sentado tras un escritorio.

Killing Eve, temporada 3 | BBC America

BBC America

A pesar de un final de temporada 2 que dejó las cosas casi tan colgadas e inciertas, o más, que la temporada 1, Killing Eve está confirmada ya para una tercera temporada. Suzanne Heathcote será la showrunner de estos nuevos episodios, continuando así una tradición que pone a una mujer diferente al cargo en cada nueva temporada de este título. Phoebe-Waller Bridge de Fleabag fue de hecho la showrunner de la primera temporada de esta serie protagonizada por Sandra Oh y Jodie Comer.

Pues con la cantidad de preguntas sin resolver que nos dejó el final de la temporada 2 de la comedia mexicana de Manolo Caro para Netflix, está claro que nos morimos por ver la tercera de La casa de las flores. Solo sabemos que los episodios ya están filmados y que podremos ver a Paulina (Cecilia Suárez) y compañía de nuevo en algún momento de 2020.

Y lo mismo podríamos decir de la otra casa de Netflix cuyos personajes nos tienen enganchadísimos. En esta casa, la de papel, las cosas también quedaron francamente abiertas al final de la parte 3. La serie española de Netflix ya ha filmado su cuarta temporada, así que esperamos volver a ver al Profesor y sus ladrones de traje rojo en 2020.

Outlander, temporada 5 | Starz

Starz

La quinta temporada de esta adaptación para la pequeña pantalla de las novelas de Diana Gabaldon sobre una mujer (Caitriona Balfe) que viaja en el tiempo entre los siglos XX y XVIII se estrena el 16 de febrero de 2020. Y a pesar de que Outlander nunca haya sido tan buena en temporadas posteriores como en su primera temporada, es difícil no esperar con ciertas expectativas sus nuevos episodios.

Ozark | Netflix

Después de que su segunda temporada se llevara dos premios Emmy en la pasada edición de las codiciadas estatuillas televisivas, este drama de Netflix con algún que otro paralelismo con Breaking Bad se puso en el radar de muchos seriéfilos. Todo apunta que 2020 será el año en el que podremos ver de nuevo a Marty (Jason Bateman) y Wendy Byrde (Laura Linney) en acción.

Ahora que sabemos que la cuarta temporada de Stranger Things está confirmada respiramos un poco más tranquilos. Por el momento nos conformamos con manifestar nuestra absoluta certeza de que Hopper (David Harbour) no puede estar muerto. Lo que sí que es seguro sobre el futuro de la serie ochentera de Netflix, es que la acción en los próximos episodios no se centrará en Hawkins.

Succession, temporada 3 | HBO

Graeme Hunter/HBO

Ya te hemos dicho que Succession es la serie perfecta para fans de Game of Thrones si a ti lo que te gusta son las maquinaciones políticas, peleas familiares y diálogos afilados. Y en realidad puedes vivir sin dragones. Después de un final de la temporada 2 en el que Kendall (Jeremy Strong) salió por fin del letargo en el que había estado sumido y volvió a las andanzas traicioneras, no podemos esperar para ver cómo seguirá la lucha por hacerse con la presidencia ejecutiva del conglomerado Waystar Royco.

The Crown, temporada 4 | Netflix



Si con la temporada 3 no nos hartamos de ver a Olivia Colman y Helena Bonham Carter interpretando a la reina Elizabeth y la princesa Margaret, intuimos una cuarta temporada de la serie histórica y telenovelera de Netflix aún más satisfactoria. En ella podremos ver finalmente la trama del matrimonio de Charles con Lady Di. Y, lo mejor de todo, Gillian Anderson interpretará a la exprimera ministra inglesa Margaret Thatcher.

Y lo dejamos con una serie que no siempre nos satisface del todo pero desde luego nos hace pensar. El tráiler de la tercera de Westworld nos desveló el retorno de unas cuantas caras conocidas (Evan Rachel Wood, Jeffrey Wright, Ed Harris, Thandie Newton, Tessa Thompson), la aparición de un nuevo parque ambientado en la Segunda Guerra Mundial y la incorporación esta nueva temporada de Aaron Paul y Vincent Cassel.

Estamos seguros que surgirán otros estrenos televisivos que nos llamarán la atención durante los próximos meses. ¿Qué títulos echas de menos en nuestra lista o qué te mueres por ver en 2020?