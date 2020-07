Series y películas de terror que debes ver en Netflix si te gustó Ju-On Origins

El 3 de julio se estrenó en Netflix Ju-On Origins, una serie que es la precuela de la famosa película japonesa Ju-On (2000), y que trata sobre casas embrujadas y presencias sobrenaturales.

Gracias al éxito de , que fue una película para televisión, y a la famosa The Ring (1998), las salas de cine de todo el mundo se llenaron de tenebrosos fantasmas de cabello largo, asombrosas contorsiones y niños ojerosos.

La saga tiene tantos títulos parecidos que nos podemos confundir. Van en este orden: Ju-on: The Curse (Ju-on), Ju-on: The Curse 2 (Ju-on 2), Ju-on: The Grudge, Ju-on: The Grudge 2, The Grudge, The Grudge 2, The Grudge 3, Ju-on: White Ghost, Ju-on: Black Ghost, Ju-on: The Beginning of the End y Ju-on: The Final Curse. Y no podemos olvidar el loco crossover, Sadako VS Kayako (2016).

Así que 20 años después del estreno original, llega esta precuela en Netflix, dirigida por el joven Sho Miyake, reconocido por su trabajo en el drama And Your Bird Can Sing. Además, dado que ha estado involucrado en la saga de Ju-on, consigue refrescar el producto con esta serie de apenas 6 capítulos. La historia intenta explicar qué sucedió en la casa que luego sería parte fundamental de la trama de Ju-On y de prácticamente todas las cintas que salieron a partir de ella.

De manera que si eres fan del terror japonés o del género en general, te mostramos otros títulos disponibles en Netflix, que seguramente serán de tu agrado.

The Haunting of Hill House (2018)

Sinopsis: Un grupo de hermanos debe revivir su traumático pasado en una famosa casa embrujada para superar los fantasmas que acosa en el presente.

¿Por qué debemos verla? Es una serie de 10 capítulos que le da una vuelta de tuerca al famoso libro de Shirley Jackson y refresca los tópicos sobre las mansiones embrujadas, prácticamente un subgénero del cine de terror.

The Conjuring (2013)

Sinopsis: Basada en una historia real, documentada por los demonólogos Ed y Lorraine Warren, cuenta los encuentros sobrenaturales que vivió la familia Perron en su casa de Rhode Island a principios de los años 70.

¿Por qué debemos verla? Inicia el camino de la exitosa saga "Expediente Warren". El director James Wan le dio un respiro al cine de terror introduciendo nuevos efectos con base en golpes de sonido, muñecos espeluznantes y posesiones.

Don't Breathe (2016)

Sinopsis: Unos ladrones novatos creen haber encontrado la oportunidad de cometer el robo perfecto. Su objetivo será un ciego solitario, poseedor de miles de dólares ocultos. Sin embargo, apenas entran a la casa, descubren una gran sorpresa.

¿Por qué debemos verla? Fede Álvarez (director y guionista) y Rodo Sayagues Mendez (coguionista) consiguen, con mínimos recursos, convertir una premisa sencilla en un relato angustiante, con muchos giros que, justificados por los pelos, cumplen su misión: que los espectadores tengan problemas para respirar.

Cujo (1983)

Sinopsis: En una pequeño pueblo, un murciélago muerde a un noble perro San Bernardo y le contagia la rabia. A medida que avanza la enfermedad, el can se vuelve más agresivo con la comunidad.

¿Por qué debemos verla? Con guión de Stephen King, Lewis Teague mezcla todos los elementos del cine de terror ochentero y genera una interesante drama en el que se unen los problemas familiares y el miedo más visceral. Los últimos treinta minutos son para enmarcar.

Parasyte (2014-2015)

Sinopsis: Los alienígenas son parásitos que deben habitar un cuerpo humano para asegurar su existencia. Uno en específico tomará conciencia de su condición, conviviendo con Shinichi Izumi, un inseguro adolescente.

¿Por qué debemos verla? Son 24 episodios maravillosos, en los que una premisa ya vista se convierte en toda una disertación filosófica sobre la humanidad. Además, la animación es impresionante y la lucha entre los parásitos es de lo más sangriento que hemos visto en la televisión.

Silent Hill (2006)

Sinopsis: Al no conseguir una cura para las pesadillas que vive su hija, Rose (Radha Mitchell) decide llevarla a donde cree que puede haber una respuesta, Silent Hill. Un accidente y la desaparición misteriosa de su pequeña, es el inicio de una pesadilla mayor.

¿Por qué debemos verla? Es la adaptación al videojuego de Keiichiro Toyama. La resolución de la película es querida y odiada por igual, pero la cinta realmente logra que el espectador se sumerja en un mal rollo, que pone los nervios de punta.

Gerald's Game (2017)

Sinopsis: Una pareja viaja a una retirada cabaña para revitalizar su deteriorada relación. En pleno juego sexual, el esposo muere y la nueva viuda deberá ingeniárselas para sobrevivir, debido a que está esposada y sin la llave para liberarse.

¿Por qué debemos verla? Basada en la novela de Stephen King, Mike Flanagan presenta una película que responde a la angustia que presenta de inicio. No es una gran película, pero le permite los actores Carla Gugino y Bruce Greenwood, ejecutar un interesante duelo interpretativo. Tenemos, a su manera, "apariciones" y "fantasmas".

Marianne (2019)

Sinopsis: Una famosa escritora de terror regresa a su ciudad natal, donde descubre que el espíritu maligno que la acecha en sus sueños, está sembrando el caos en el mundo real. .

¿Por qué debemos verla? En cuanto a la pureza del género, probablemente es la serie que da más miedo en la plataforma de Netflix. Está contada de una manera muy inteligente, con un sentido del humor muy francés.

The Voices (2014)

Sinopsis: Jerry, trabajador de una fábrica, cree que puede hablar con los animales. En su casa, un malévolo gato le ordena matar a sus conocidos y el perro intenta disuadirlo.

¿Por qué debemos verla? Ryan Reynolds realiza una de las mejores actuaciones de su vida. La película se mueve entre el humor y el gore, una mezcla que pocas veces funciona. Aquí, el resultado es brillante.

Kingdom

Sinopsis: Un príncipe heredero es enviado a una misión suicida para investigar una misteriosa plaga que se está extendiendo por todo su país. Lo que descubre cambiará la historia para siempre.

¿Por qué debemos verla? Está ambientada en el período medieval de Joseon en Corea, lo que le da un toque muy original con respecto a las tradicionales producciones sobre infectados. La recreación histórica es de Oscar.