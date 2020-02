Disney Plus: Las revelaciones que dejan las próximas series de Marvel

A la fecha hay 23 películas pertenecientes al Universo Cinematográfico Marvel (MCU, por sus siglas en inglés), por lo que los fans saben qué esperar. Pero qué prepara Marvel para Disney Plus. Esto sigue siendo una incógnita. El teaser lanzado el domingo, durante el Super Bowl 2020, sin embargo, nos da algunas claves para entender cómo las nuevas series se conectarán con la Fase 4 del MCU.

La propuesta más curiosa, por no decir extraña, es la de la serie Wandivision, prevista a estrenarse en 2021, en una fecha aún no especificada. Las breves imágenes vistas en el teaser sugieren la serie de seis episodios será como una sitcom, filmada en un estudio de televisión, recreando escenas cotidianas de la vida conyugal de Wanda Maximoff/Scarlet Witch (Elizabeth Olsen) y Vision (Paul Bettany).

En el teaser vemos seis versiones distintas de Wanda: una en un escenario grabado blanco y negro, que parece extraída de una serie de los años 1960, como Leave It to Beaver (1957-1963); otra, ya en color, muestra a Wanda embarazada y en una casa idéntica a la vista en The Brady Bunch (1969-1974), en un estilo propio de la década de 1970; y una que se asemeja a una sitcom de los 1980, como Family Ties (1982-1989), en la que Wanda y Vision son padres de dos bebés. Incluso hay una toma en la que se ve al personaje con el traje clásico de Scarlet Witch en los cómics.

¿Algo confuso, no? Estas imágenes confirman que Wandavision es la apuesta más arriesgada de Marvel en Disney Plus. Pero lo más probable es que la idea de una "serie dentro de una serie" tenga sentido. A fin de cuentas, uno de los poderes de Scarlet Witch es alterar la realidad —como pudo verse en Avengers: Age of Ultron (2015)—, así que las escenas al estilo sitcom podrían ser la manera que Scarlet Witch encontró para traer de vuelta a Vision, quien murió al final de Avengers: Infinity War (2018).

Se sabe que la serie Wandavision conectará directamente con la película Doctor Strange in the Multiverse of Madness (2021). Una teoría, esbozada por el canal de YouTube Screen Crush, es que Wanda no puede controlar estas realidades, por lo que busca a Doctor Strange como mentor. ¿Acaso Scarlet Witch pierde la razón y da origen a distintos multiversos que ponen en riesgo la Tierra?

Una serie más convencional es The Falcon and the Winter Soldier, que se estrenará en agosto de 2020. El teaser también mostró breves imágenes, pero todas reveladoras de a dónde puede conducirse la trama. Uno de sus protagonistas, Sebastian Stan, compartió una imagen del show en su cuenta de Instagram.

El video muestra escenas esperadas, como la de Sam Wilson/Falcon (Anthony Mackie) entrenando con el escudo del Captain América que le entregó el propio Steve Rogers (Chris Evans) al final de Avengers: Endgame (2019). Y a Bucky Barnes/Winter Soldier (Sebastian Stan) apuntando con una pistola —pero luego perdonando la vida— al villano Baron Zemo (Daniel Brühl).

Hasta ahí todo bien. Pero en otra breve escena se ve a Falcon con su nuevo traje, lo que confirma la teoría que The Falcon and the Winter Soldier tratará el asundo de que el gobierno no desea que Sam Wilson sea el nuevo Captain America.

Disney Plus

Una toma muestra de espaldas a una persona con el uniforme del Captain America, siendo presentado en un gran estadio de fútbol americano. Aunque no vemos su rostro, todo apunta a que se trata de John Walker/Super Patriot (Wyatt Russell), personaje que en los cómics asume la identidad del nuevo Captain America, pero que termina siendo un villano: un peligroso extremista con ideas patrióticas mal comprendidas.

Disney Plus

Finalmente, el teaser brinda un primer vistazo a Tom Hiddleston en Loki, a estrenarse en 2021. Es apenas una toma, pero un detalle resulta revelador: Loki lleva una prenda de preso con las letras TVA, siglas de Time Variance Authority, institución que controla y vigila las distintas realidades del multiverso de Marvel Cómics.

Disney Plus/Captura de pantalla por Gonzalo Jiménez/CNET

Si bien Captain America regresó las Gemas del Infinito a sus líneas de tiempo originales en Avengers: Endgame, en esa misma película, una versión de Loki escapó con el Teseracto, por lo que la serie de Disney Plus seguramente trata sobre los desastres que este villano deja a su paso por distintas realidades. Así que tiene sentido que la Time Variance Authority haga su entrada formal en el Universo Cinematográfico Marvel.

En conclusión, son tres series con propuestas temáticas diferentes —quizás hasta estilos diferentes—, pero que parecen tener en común que todas tienen el propósito de ampliar el Universo Marvel e introducir personajes e ideas que luego serán usados por las películas del MCU.