Marvel tiene en desarrollo siete series en Disney Plus

Poco a poco, empiezan a conocerse detalles de los planes de Marvel en Disney Plus. El presidente de Disney, Bob Iger, informó el martes 4 de febrero, en un encuentro con inversionistas, que la compañía tiene siete shows en desarrollo en la plataforma de streaming, sin contar las tres series que ya cuentan con fecha de estreno y de la que se mostraron sus primeras imágenes en un teaser lanzado durante el Super Bowl LIV.

El anuncio de Iger dejó, no obstante, algunas dudas en el aire, pues habló de siete series en desarrollo y solo se tenía conocimiento de cinco. ¿Cuáles son las otras dos? ¿Por qué no se revelaron sus nombres? ¿Tienen que ver con algunos de los nuevos personajes que serán presentados en las películas de la Fase 4 del Universo Cinematográfico Marvel?

Disney todavía no ha revelado fechas específicas de sus estrenos, salvo los meses y las épocas del año en que tiene previsto lanzar sus series de Marvel. Así que aquí hemos reunido lo que se sabe hasta ahora sobre las fechas de lanzamiento de los shows de Marvel en Disney Plus.

The Falcon and the Winter Soldier

Fecha de estreno: Agosto de 2020

Este es el primer show de Marvel Studios a estrenarse en Disney Plus. Se centra en los personajes de Sam Wilson/Falcon (Anthony Mackie) y Bucky Barnes (Sebastian Stan), quienes deberán enfrentar la amenaza que representa el villano Baron Zemo (Daniel Brühl). Además, habrá problemas con un nuevo personaje, John Walker (Wyatt Russell), a quien el Gobierno designa como el nuevo Captain America.

Wandavision

Fecha de estreno: Diciembre de 2020

Es una serie de seis episodios en la que Wanda Maximoff/Scarlet Witch (Elizabeth Olsen) recrea su vida matrimonial con Vision (Paul Bettany) como si fuese una sitcom en distintas épocas: los años 60, 70 y 80 del siglo pasado.

Loki

Fecha de estreno: Primavera de 2021 (fecha sin determinar)

El rodaje de esta serie se inició en diciembre de 2019, por lo que hay reportes que estiman su lanzamiento en la primavera de 2021, entre el 7 de mayo -- estreno de la película Doctor Strange in the Multiverse of Madness -- y el debut en julio de ese mismo año de la serie What If...?

What If...?

Fecha de estreno: Verano de 2021 (fecha sin determinar)

Es la primera serie animada del Universo Cinematográfico Marvel. El show mostrará distintas realidades alternativas, con variantes de los superhéroes como, por ejemplo, qué hubiera pasado si Peggy Carter hubiese sido inyectada con el suero de Súper Soldado en vez de Steve Rogers en Captain America: The First Avenger (2011). El único talento confirmado es el del actor Jeffrey Wright, quien aportará la voz en inglés al personaje de The Watcher.

Hawkeye

Fecha de estreno: Otoño de 2021 (fecha sin determinar)

La serie explorará lo que pasó con Clint Barton (Jeremy Renner) durante la fase en la que asumió la identidad de Ronin y presentará al personaje de Kate Bishop, quien eventualmente reemplazará a Barton como Hawkeye en el Universo Cinematográfico Marvel.

Ms. Marvel

Fecha de estreno: Aún sin determinar

Es la segunda serie de Marvel anunciada sin fecha de estreno, pero todo parece indicar que sería la siguiente en debutar luego de Hawkeye. El show contará la historia de Ms. Marvel a partir de 2013, cuando la superheroína fue encarnada por Kamala Khan, la primera mujer musulmana en protagonizar una historieta de Marvel.

Moon Knight

Fecha de estreno: Aún sin determinar

Considerado el Batman de Marvel Comics, Moon Knight fue originalmente un agente mercenario que trabajaba para la CIA y su vida fue salvada por el dios lunar egipcio Kohnshu. Es un superhéroe que combate el crimen y padece serios problemas de doble personalidad. Cabe imaginar que su estreno se produzca en 2022 luego de Ms. Marvel, pues Moon Knight no cuenta con elenco ni con fecha prevista de rodaje.

She-Hulk

Fecha de estreno: Aún sin determinar

Quizás por ser la que requiere más uso de efectos visuales, el estreno de She-Hulk parece estar reservado para finales de 2022 o inicios de 2023. El show se centra en Jennifer Walters quien, tras recibir una transfusión de sangre de su primo Bruce Banner, adquiere una versión más leve de los poderes de Hulk.

Las dos series sin identificar

Robert Iger habló de siete shows "en varias etapas de desarrollo o preproducción", lo que deja dos títulos sin identificar. La página Web Gamespot sugiere que uno de ellos pudiera ser la serie documental Marvel 616, que explicará la conexión entre los personajes del Universo Cinematográfico Marvel (al parecer este show pudiera estrenarse a finales de 2020).

Algunas páginas de fanáticos apuntan a que pudiera tratarse de una adaptación de la saga Secret Invasion de los cómics. Pero no pasa de ser una especulación. El foco de Marvel Studios está en las películas así que habrá que esperar a ver cómo les va a los primeros tres shows del estudio en Disney Plus para conocer el alcance de esta ambicioso plan.