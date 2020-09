¿Te gustó The Social Dilemma? Entonces debes ver estas producciones

The Social Dilema es el documental de moda en Netflix. Todos están hablando de esta producción, que advierte a los espectadores sobre la necesidad de ponerle límites a las redes sociales y que también muestra cómo el algoritmo fue diseñado para que te mantengas pegado a tus dispositivos inteligentes.

The Social Dilema fue estrenada primero en Cannes y recién aterrizó en agosto en Netflix. Jeff Seibert, antiguo ejecutivo de Twitter y una de las diferentes voces que aparecen en el documental, dio una opinión que encierra la idea general de la trama: "Lo que quiero que la gente sepa es que cada acción que toman (en línea) es cuidadosamente monitoreada y grabada… Exactamente qué imagen te detienes a mirar y por cuanto tiempo la miras".

The Social Dilema abarca temas personales, como por ejemplo la información que das cada vez que otorgas un like a una publicación, hasta universales, como la manipulación de la información en Facebook, el auge de las noticias falsas y las recomendaciones de los propios expertos para que nos desintoxiquemos de tanta tecnología.

Si te gustó este documental, te contamos que en Netflix hay otras opciones, de ficción o no ficción, series y películas, sobre esta temática. A continuación te damos una pequeña lista de los contenidos que hay sobre este tema en la paltaforma de streaming y la iremos ampliando en la medida que se sumen más producciones.

1 - Black Mirror (2011-2019)

Sinopsis: Los productores la describieron como "un híbrido de The Twilight Zone y Roald Dahl's Tales of the Unexpected que se nutre de nuestro malestar contemporáneo sobre nuestro mundo moderno".

¿Por qué debemos verla? Funciona como una advertencia sobre el peligro de enfocarnos solo en la tecnología, olvidando al ser humano. Si te causó paranoia The Social Dilema, aquí vas a salir aterrado, aunque con unas cuantas carcajadas, si te gusta el humor negro, claro.

2- Dream Big (2017)

Sinopsis: Desde la Gran Muralla de China hasta robots subacuáticos, autos solares y ciudades inteligentes y sostenibles, este documental celebra el ingenio humano detrás de las maravillas de ingeniería.

¿Por qué debemos verla? Básicamente porque funciona para alentarnos y pensar de manera optismita sobre el uso de la tecnología para nuestro beneficio. Además, narra el gran Jeff Bridges.

3- Steve Jobs, the lost Interview (2012)

Sinopsis: La obra se basa en la entrevista original de 70 minutos que Steve Jobs le dio a Robert X. Cringely en 1995 para el documental de PBS, Triumph of the Nerds.

¿Por qué debemos verla? Porque el momento en que da la entrevista es clave: había sido expulsado de Apple, la compañía por John Sculley una década antes y había fundado NeXT. Así que es una mirada muy singular al negocio de la tecnología.

4- The Great Hack (2017)

Sinopsis: Este documental se centra en el manejo de nuestra privacidad en el mundo virtual y sobre la sucesión de hechos alrededor del escándalo por la fuga de información con Cambridge Analytica y Facebook, cuando se desvelaron datos de cientos de miles de cuentas personales sin autorización.

¿Por qué debemos verla? "Un documental espeluznante. Todos los que piensan que votar es una pérdida de tiempo deberían ver este film", escribió Peter Bradshaw en The Guardian. Eso basta para despertar nuestra curiosidad.

5- Playing Hard (2018)

Sinopsis: Documental que se centra en el periodo de más de cuatro años en el que se gestó el juego de Ubisoft. Jason VandenBerghe es el hombre que no se rinde para sacar adelante el título "For honor".

¿Por qué debemos verla? Pocas veces tenemos acceso a lo que sucede puertas adentro de una compañía que produce un videojuego. Lo que parece intrascendente, aquí se convierte en un viaje alucinante.

6- The American Meme (2018)

Sinopsis: Cuatro figuras de las redes sociales, Paris Hilton (@parishilton), Josh Ostrovsky (@thefatjewish), Brittany Furlan (@brittanyfurlan) y Kirill Bichutsky (@slutwhisperer), nos enseñan sus habilidades para exprimir hasta el último centavo en la era de los negocios en Internet.

¿Por qué debemos verla? "Lo fascinante y valioso del documental es su capacidad para revelar la desesperación, la soledad y el tedio sisífico de buscar constantemente la atención en una economía que va decayendo.", escribió Naomi Fry en The New Yorker.

7- Alpha Go

Sinopsis: Es un documental sobre el alcance de la inteligencia artificial, utilizando como pretexto una partida de Go entre un ordenador y el campeón mundial del juego, Lee Sedol, bautizada como The DeepMind Challenge Match.

¿Por qué debemos verla? Imaginen un juego chino de 3,000 años de antigüedad, que parece no tener nada novedoso, pero que luego se convierte en una obsesión para cada espectador. Así de interesante es.