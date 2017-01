Series de Netflix dominaron los Premios SAG 2017

Netflix tuvo una gran noche el domingo durante la ceremonia de entrega de los premios SAG (Screen Actors Guild) de 2017, que honra los logros de actuación en el cine y la televisión.

Tras reinar en la categoría de TV en los premios Golden Globes a inicios de enero, The Crown obtuvo nuevamente un tratamiento real. La estrella Claire Foy recibió el galardón a mejor actriz de TV por su interpretación de una joven reina Isabel II, mientras que su coprotagonista, John Lithgow, ganó como mejor actor en una serie de drama por encarnar a Winston Churchill.

Agrandar Imagen Netflix

El reparto de la serie de Netflix Stranger Things conquistó la estatuilla al mejor elenco en una serie dramática.

"Vamos a superar las mentiras, vamos a cazar monstruos", afirmó un apasionado David Harbour en uno de los varios discursos cargados políticamente de la noche en contra de la medida del presidente estadounidense Donald Trump de prohibir el ingreso de inmigrantes de siete países.

"Y cuando nos sentimos perdidos entre la hipocresía y la violencia casual, golpearemos a algunas personas en la cara cuando traten de destruir a los débiles y a los marginados", añadió.

Anteriormente, los adorables jóvenes de Stranger Things subieron al escenario del Shrine Auditorium de Los Ángeles para presentar el premio al mejor elenco de comedia para el reparto de otra serie de Netflix, Orange in the New Black. Este año marcó la tercera victoria consecutiva de este programa en esa categoría.

Nicole Kidman presentó el premio final de la noche al elenco de Hidden Figures, que ganó como mejor elenco en una película, superando a Moonlight, Manchester by the Sea y Fences.

En nombre del reparto de Hidden Figures, Taraji P. Henson saludó a las mujeres afroamericanas en el centro de la trama de la película. Estas tres geeks de las matemáticas trabajaron para la NASA en los años 60 y ayudaron a calcular las trayectorias de vuelo para poner a John Glenn en órbita.

"Esta historia trata de lo que sucede cuando ponemos nuestras diferencias a un lado y nos unimos como una raza humana", dijo Henson, quien coprotagonizó el filme con Octavia Spencer y Janelle Monáe. "Ganamos. El amor gana siempre".

Luego de la galería de imágenes podrás ver la lista completa de ganadores de los premios SAG de este año.

Cine

Elenco en una película

Hidden Figures

Actriz principal

Emma Stone (La La Land)

Actor principal

Denzel Washington (Fences)

Actriz en papel secundario

Viola Davis (Fences)

Actor en papel secundario

Mahershala Ali (Moonlight)

Elenco de dobles en una película

Hacksaw Ridge

Televisión

Actriz en serie de comedia

Julia Louis-Dreyfus (Veep)

Actor en una serie de comedia

William H. Macy (Shameless)

Elenco en una serie de comedia

Orange is the New Black

Actriz en una serie dramática

Claire Foy (The Crown)

Actor en una serie dramática

John Lithgow (The Crown)

Elenco en una serie dramática

Stranger Things

Actriz en una película de TV o miniserie

Sarah Paulson (The People v. O.J. Simpson: American Crime Story)

Actor en una película de TV o miniserie



Bryan Cranston (All the Way)

Elenco de dobles en una serie de comedia o drama

Game of Thrones

Premio a la trayectoria profesional

Lily Tomlin

CBSNews.com contribuyó con este reporte.

