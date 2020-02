Disney/Lucasfilm

Puede que el rodaje de la serie sobre Obi-Wan Kenobi en Disney Plus se haya retrasado hasta 2021, pero las aventuras rebeldes de Cassian Andor empezarían a filmarse este año. Diego Luna, quien interpretó al espía en el spinoff de 2016 Rogue One, dijo a Entertainment Tonight que "se está preparando" para empezar a trabajar en el show/precuela que será emitido a través de la plataforma de streaming de Disney.

"Sí, la estamos haciendo. La haremos este año", dijo Luna en la entrevista. Es realmente cool contar una historia cuando ya conoces el final".

El actor mexicano, quien está promoviendo la segunda temporada del show de Netflix Narcos: Mexico, reveló a ET que ha leído algunos de los libretos pero que sabe "muy poco" sobre la serie de Star Wars. Lo que se conoce es que tendrá lugar en los primeros días de la rebelión contra el Imperio galáctico, y reunirá a Luna con Alan Tudyk, quien aportó la voz en inglés al androide de seguridad imperial reprogramado K2SO en Rogue One.

Tony Gilroy, quien coescribió Rogue One y dirigió sus reshoots, está escribiendo el episodio piloto y dirigirá múltiples capítulos, reportó Variety en octubre de 2019, con el productor ejecutivo de la serie The Americans, Stephen Schiff en el cargo de showrunner. Su estreno está previsto para 2021.

La primera serie con actores de Star Wars en Disney Plus, The Mandalorian, tomó por asalto Internet luego de su estreno en noviembre de 2019, en parte debido al fenómeno vital conocido como Baby Yoda. La séptima temporada de la elogiada serie animada The Clone Wars se estrena el 21 de febrero, con el show sobre Obi-Wan previsto para rodarse en 2021.

Tanto Disney como Lucasfilm no respondieron de inmediato a una solicitud de comentario sobre estas declaraciones de Luna.