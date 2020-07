Star Trek Lower Decks: La serie animada lanzó su primer tráiler

Concebida por uno de los productores de Rick and Morty, pero sin faltar el respeto al canon de la respetada saga de ciencia ficción, Star Trek: Lower Decks es la nueva serie animada de Star Trek y finalmente dio a conocer su primer tráiler. El programa se estrena en la plataforma de streaming CBS All Access el 6 de agosto de 2020 (CBS All Access forma parte de ViacomCBS, corporación a la que también pertenecen CNET y CNET en Español).

Creada por Mike McMahan, guionista y productor de Rick and Morty y Solar Opposites, la nueva serie animada de Star Trek se centra en el personal de menor rango de una de las naves menos importantes de la Flota Estelar, la USS Cerritos. Muestra, en clave de comedia, las vidas y aventuras de personajes que nunca resultan protagónicos en las series de la saga Star Trek.

Star Trek: Lower Decks se estrena el 6 de agosto de 2020 en CBS All Access.