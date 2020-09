La serie de Obi-Wan Kenobi tendrá una sola temporada, dice Ewan McGregor

Lucasfilm

La serie sobre Obi-Wan Kenobi en Disney Plus solo tiene una temporada planeada, reveló Ewan McGregor el miércoles 9 de septiembre. En una conversación con la página Web ET, McGregor confirmó que el rodaje de la serie comenzará en la primavera de 2021 , pero dijo que no hay planes para una segunda temporada.

"Estoy muy emocionado con el proyecto. Será grandioso, creo", dijo McGregor. "Según lo que entiendo, es una única temporada... ya veremos. ¿Quién sabe?"

El personaje de Obi-Wan —quien casi fue el antepasado de Rey — apareció en los Episodios I al IV de las películas de la saga Star Wars, así como en las series animadas Star Wars: The Clone Wars y Star Wars Rebels. McGregor interpretó al personaje en los filmes The Phantom Menace (1999), Attack of the Clones (20002) y Revenge of the Sith (2005).

La altamente anticipada serie sobre Obi-Wan fue anunciada en agosto de 2019 durante la exposición D23 de Disney. Se unirá así a otra serie de Star Wars, The Mandalorian, en la plataforma de streaming Disney Plus.

Disney Plus no respondió de inmediato a una solicitud de comentario sobre la declaración de McGregor.