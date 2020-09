La serie Ms. Marvel en Disney Plus ya encontró su protagonista

Marvel Comics

A falta de estrenos del Universo Cinematográfico Marvel en las salas de cine, Disney se ha mostrado activo con la marca Marvel en la pantalla chica. The Hollywood Reporter publicó el miércoles 30 de septiembre que la actriz canadiense Iman Vellani interpretará a Kamala Khan, la protagonista de la serie Ms. Marvel en .

Ms. Marvel es una superhéroe femenina que ha sido personificada por varios personajes en los cómics. Carol Danvers -- la mismísima Captain Marvel -- fue la primera que asumió esta identidad en la historieta Marvel Super Heroes #13, en marzo de 1968.

Pero la serie de Disney Plus se centrará en la cuarta encarnación de Ms. Marvel, cuando la heroína pasó a identificar a la joven Kamala Khan en el cómic Captain Marvel #14, en agosto de 2013. Kamala Khan fue la primera mujer musulmana en protagonizar una historieta de Marvel en febrero de 2014.

Khan es una adolescente paquistaní de 16 años de edad que vive en Jersey City, Estados Unidos. Su ídolo es Carol Danvers, razón por la que asume la identidad de Ms. Marvel como superhéroe. Khan es una polimorfo, lo que le permite estirar o comprimir cualquier parte de su cuerpo, por lo que puede hacer crecer el tamaño de sus puños, extender su torso o cuello a grandes distancias, y aumentar o disminuir el tamaño de su cuerpo a voluntad (a diferencia de Ant-Man, que requiere de un traje especial y de las partículas Pym).

Vellani es oriunda de Ontario, Canadá, y Ms. Marvel es su debut en pantalla, en un personaje que se espera luego dé el salto al Universo Cinematográfico Marvel.

Además de tener su propia serie en Disney Plus, Ms. Marvel es uno de los personajes principales que pueden usar los jugadores del videojuego Marvel's Avengers.

Bisha K. Ali (Four Weddings and a Funeral, Sex Education) es la jefe del equipo de guionistas de Ms. Marvel, que tendrá como directores a Adil El Arbi y Bilall Fallah (ambos codirigieron Bad Boys for Life), Sharmeen Obaid-Chinoy (nominado dos veces al premio Oscar a mejor cortometraje) y Meera Menon (The Walking Dead, The Punisher).