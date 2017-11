HBO y el director ganador de un premio Óscar Steven Soderbergh se han unido para crear una nueva historia contada a través de una aplicación gratuita llamada Mosaic. No es una película, no es una serie Web y no es un programa de televisión.

Las estrellas de Mosaic son Sharon Stone, Paul Rubens y Beau Bridges, quienes protagonizan un misterio de siete horas contadas en partes. Está hecho para permitir a los espectadores navegar a su gusto a través de la historia. Después de ver una parte de la película, que luce tan bien realizada como cualquier otro gran programa de HBO, otras partes de la historia son desbloqueadas.

La historia está centrada en tres personajes: un autor de libros para niños llamado Olivia (interpretado por Stone); un aspirante a artista llamado Joel (Garrett Hedlund); y un potencial pretendiente de Olivia llamado Eric (Frederick Weller).

Después de las presentaciones iniciales a estos tres, los espectadores deciden si quieren seguir a la siguiente parte de la historia desde la perspectiva de Joel o Eric. A medida que la historia se desarrolla, se presentan más personajes, que ofrecen sus propias historias para contar.

Claudette Barius/HBO

En un avance de Mosaic en San Francisco, Soderbergh se apresuró a enfatizar que Mosaic no es "escoge-tu-propia-aventura". Es más "escoge-tu-propia-perspectiva". El matiz de cambiar el punto de vista a medida que observa cómo se desarrolla una historia influye en cómo reacciona el espectador a la historia.

"Mosaic se trata de una conciencia interna de cuán subjetivas son nuestras experiencias", dijo Soderbergh, quien ha jugado con la estructura de la narración de historias con películas como Sex, Lies and Videotape, Bubble y Full Frontal.

"Si bien las narrativas de ramificación han existido desde siempre, la tecnología ahora permite, espero, una forma de compenetración más elegante de lo que solía ser posible".

Soderbergh (Traffic, la trilogía Ocean, Erin Brockovich) y el guionista Ed Solomon (Men In Black, Bill and Ted's Excellent Adventure) colaboraron estrechamente con la empresa de medios y tecnología PopOp para desarrollar la aplicación.

El argumento no fue escrito para adaptarse al app. Más bien, la historia y la aplicación se desarrollaron en conjunto para ofrecer una experiencia narrativa única. Mientras los espectadores miran una parte de la película, unos pequeños "descubrimientos" (video, audio, correos electrónicos) ofrecen una mirada más profunda a los personajes y al mundo.

Claudette Barius/HBO

Mosaic es parte de una nueva ola de contenido interactivo impulsado por la tecnología y la creatividad. En junio, Netflix lanzó episodios de dos series animadas dirigidas a las familias: Puss in Book: Trapped in an Epic Tale y Buddy Thunderstruck: The Maybe Pile. Estas experiencias son más del estilo de elegir tu propio estilo de aventura, permitiendo que las familias decidan sobre las opciones de personajes y tramas.

Puede descargar Mosaic en iOS, AppleTV o en Android. Soderbergh también hizo una edición más lineal de la historia que saldrá al aire como una serie limitada de seis partes en HBO a partir del lunes 26 de enero.

