Serie animada de Star Trek será escrita por guionista de Rick and Morty: reporte

Star Trek ha decidido no tomarse tan en serio, pues la plataforma de streaming CBS All Access anunció el jueves que producirá la primera comedia basada en la franquicia: una serie de dibujos animados que será escrita por Mike McMahan, uno de los guionistas de la irreverente serie Rick and Morty, según reporta Entertainment Weekly. (Aclaratoria: CBS All Access forma parte de la corporación CBS, a la que pertenecen CNET y CNET en Español).

El nombre de la nueva serie -- de 30 minutos de duración -- es Star Trek: Lower Decks y abordará desde una perspectiva humorística las aventuras de la Federación Unida de Planetas, centrándose en "el equipo de apoyo de una de las naves menos importantes de la flota estelar", describe el comunicado divulgado por CBS.

"Mike se ganó nuestros corazones con la primera frase de su propuesta: 'Quiero hacer un programa sobre las personas que ponen el cartucho amarillo en el replicador de alimentos para que un plátano salga por el otro lado", explicó el productor ejecutivo Alex Kurtzman a Entertainment Weekly. "[McMahan] es brillante y conoce al dedillo cada episodio de Star Trek, y ese es su ingrediente secreto: escribe con el corazón puro y alegre de un verdadero fanático".

El guionista McMahan es tan fanático de la franquicia que en 2011 creó una cuenta en Twitter para publicar argumentos ficticios de la serie Star Trek: The Next Generation. De hecho, el título de la nueva serie animada es una referencia al nombre de un episodio de Star Trek: The Next Generation, señala Entertainment Weekly.

CBS All Access no precisó la fecha de estreno de Star Trek: Lower Decks.

