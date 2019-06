Creador de Pokémon Go y Harry Potter: Wizards Unite compra estudio de AR

Portkey Games

Niantic ha extendido su estudio en Reino Unido, justo antes del lanzamiento de su próximo juego de realidad aumentada: Harry Potter: Wizards Unite, en ese país y en EE.UU.

La empresa desarrolladora de Pokémon Go adquirió Sensible Object, un estudio con sede en Londres reconocido por juegos de mesa en realidad aumentada (o AR en inglés) que combinan experiencias físicas y digitales como en Beasts of Balance y When in Rome, este último impulsado por Amazon Alexa.

"Las profundas experiencias del equipo en la creación de activaciones a gran escala y al aire libre, en particular, son muy complementarias a los muchos eventos que Niantic organiza por todo el mundo para interactuar con nuestros jugadores más leales", dijo John Hanke, presidente ejecutivo de Niantic, en una entrada de blog.

Sensible Object junto a Matrix Mill -- un equipo de investigación de inteligencia artificial y visión por computadora que Niantic compró en el 2018 -- encabezará la oficina en Londres, según GamesIndustry. Niantic enfrenta mucha competencia de Microsoft quien pronto lanzará su muy esperado juego de AR, Minecraft Earth.