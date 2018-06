Segolene Lagny / Netflix

Una boda, un rescate y una ejecución (no necesariamente por este orden) son los tres núcleos argumentales principales que componen la película final de Sense8 que Netflix ha estrenado el 8 de junio. La serie había finalizado su segunda temporada con un momento de mucho suspense: el grupo de sensates había conseguido atrapar al malo malísimo Whispers como forma de respuesta a la captura de Wolfie. Y a pesar de que nuestro berlinés preferido estaba en cautividad y su vida peligraba, Netflix decidió cancelar la serie. Por suerte, no hay nada más ruidoso que un fan de Sense8 enfadado y Netflix recapacitó, otorgándole a esta serie creada por las hermanas Lana y Lilly Wachowski con J. Michael Straczynski una película final.

Este último episodio -- titulado "Amor Vincit Omnia" (El amor lo vence todo, según el poco latín que recuerdo de mis clases del instituto) -- es sólo apto para fans devotos de la serie de los que se han lanzado a Twitter alguna vez a predicar el #RenewSense8. Son dos horas y media de película con poco argumento (una boda, un rescate y una ejecución, no necesariamente por este orden); muchos chistes; muchos momentos cargados de amistad, amor incondicional y cariño; muchos modelitos que ni Carrie Bradshaw de Sex and the City se atrevería a ponerse; y una infinidad de referencias meta para contentar a la audiencia fiel. Y sí, tranquilo, no falta ese momento de orgía videoclipera cargada de cuerpos desnudos al que tan acostumbrados nos tiene Sense8, sólo que esta vez llega en un momento que no te esperas.

Segolene Lagny / Netflix

Una película final muy larga y que no podría aguantarse por sí sola, en realidad, pero que cumple su cometido de poner punto final a este título. En ella Lana Wachowski vuelve a tomar las riendas de la dirección en solitario (su hermana Lilly codirigió con ella sólo en la primera temporada de la serie) y nos presenta a los chicos viviendo en un ático de París mientras tratan de planificar la vuelta de Wolfie al grupo. La situación no acaba de ser ideal. Están "atrapados" en París. Capheus debería volver a Nairobi para ejercer su recién estrenada carrera política. Nomi debería estar planificando su boda con Amanita. Y Lito tiene el rodaje de su próximo proyecto cinematográfico, además de estar obligado a mantenerse en forma. "¡No más hidratos de carbono en casa!", grita en un momento de desesperación cuando se entera de que algunos de los inquilinos del superpoblado ático parisino han ido a buscar croissants para desayunar.

"Amor Vincit Omnia" limita las localizaciones de su trama a sólo dos ciudades: París y Nápoles. Pero lo que se ahorra en viajes y rodajes en exteriores, lo gasta en personajes. Y es que esta película es un especie de reencuentro con muchos de los actores que han habitado la franquicia a lo largo de su corta vida: además de los 8 sensates y sus compañeros habituales (Amanita, Hernando o Dani), volveremos a ver al hacker Bug, que descubrimos que habla francés e italiano porque por supuesto "Bug habla la lengua del amor". En París también aparece Rajan, el marido de Kala y uno de los personajes con una actitud más abierta en esta película. Y a ellos se les unen el amigo de Wolfie, Felix; el amigo de Will, Diego; el pretendiente de Sun, detective Mun; además de Lila, esa sensate italiana que a Kala seguirá sin caerle bien.

Bruno Calvo / Netflix

Pero si la estructura de esta película no acaba de ser perfecta y hay muchos momentos en los que parece que no pase nada es precisamente porque este final de Sense8 se está manteniendo fiel a sí mismo y viene cargado de instantáneas que simplemente quieren mostrarnos lo muy bien que se llevan o lo mucho que se quieren estos personajes. O lo muy bien que se les da hacer bromas. Por no hablar de sus secuencias videocliperas. En "Amor vincit omnia" el videoclip viene a ritmo del "I Feel You" de Depeche Mode para reafirmar ese buen gusto musical de las Wachowski.

En todo caso y si ya sientes el vacío por el final de Sense8 te recomendamos que, después de esta película final, te vuelvas a poner el especial de Navidad de hace año y medio. Nada sintetiza mejor que ese capítulo la fórmula Sense8 a base de humor, capitales internacionales, modelitos imposibles, humor, referencias infinitas, sexo y música.

De "Amor Vincit Omnia" nos quedamos con el mensaje final que han incluido sus creadores: "Para nuestros fans", porque está claro que a ellos les deben muchas cosas.

