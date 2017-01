Foto de Sennheiser

LAS VEGAS -- Los amantes de la música pronto tendrán dos opciones más para escuchar sus canciones favoritas sobre la marcha con dos nuevos audífonos supraaurales de la fabricante Sennheiser que no te costarán el ojo de la cara y tendrán la calidad de sonido por el cual se reconoce la marca.

En ocasión de la feria de electrónica de consumo CES 2017, Sennheiser presentó hoy los HD 4.50BT y los 4.40BT. Ambos audífonos vienen con tecnología patentada de la fabricante que cancela el ruido ambiental. Son compatibles con la tecnología de Qualcomm apt-X que funciona para distribuir sonido de alta definición sin alambres. Además, tienen detalles ergonómicos para la comodidad del usuario y son plegables.

En particular, los HD 4.50BT tienen una batería que promete 19 horas de duración (y hasta 25 si no cancelas el ruido ambiental) pero también se pueden conectar con un cable incluido para escuchar sin batería. Sennheiser no divulgó la duración de la batería de los 4.40BT.

Las especificaciones comunes de los HD 4.50BTNC y el 4.40BT incluyen:

Bluetooth 4.1

NFC

Soporte AAC para conseguir mejor calidad de sonido

Compatibilidad con Qualcomm apt-X

Control remoto con tres botones

Micrófono

Si tienes a la mano US$150 podrás comprarte los HD 4.40BT este mes, pero si ahorras un poquito más, los HD 4.50BT lanzarán en febrero y costarán US$200. Se pueden encontrar en el sitio web de Sennheiser.

