Selena Gomez estrena video 'Lose You to Love Me' grabado con un iPhone 11

Agrandar Imagen Captura de pantalla Óscar Gutiérrez/CNET

Apple y la cantante Selena Gomez colaboraron para grabar con un iPhone 11 Pro el video de la canción Lose You To Love Me, el primer sencillo del nuevo álbum de la cantante estadounidense.

El video Lose You To Love Me se estrenó la medianoche del martes 22 de octubre y, al cierre de edición, ya sumaba más de 4.5 millones de vistas en el canal de YouTube de la cantante, una buena noticia para la campaña publicitaria de Apple y su primer teléfono de tres cámaras.

Apple dice, en un corto del mismo video colgado en su canal, que el video fue grabado con un iPhone 11 Pro, pero que los productores se ayudaron de accesorios profesionales. El video fue editado en una Mac, dice Apple.

El iPhone 11 Pro es el primer teléfono de Apple en incorporar tres lentes y sus funciones de video mejoraron sustancialmente este año con una estabilización óptica y electrónica mejorada, así como opciones de grabación a más cuadros por segundos (fps) en 4K.

Durante su presentación en septiembre, Apple hizo hincapié en la grabación de video con las tres cámaras y el uso de software de terceros para poder ver la toma que podría capturar cada lente en la espalda e incluso la cámara frontal, todas al mismo tiempo.

Reproduciendo: Mira esto: Prueba de cámaras: iPhone 8 vs. iPhone XR vs. iPhone...