Desde que Juan Carlos Osorio llegó a la selección mexicana ha dividido a los fanáticos y analistas. Ni siquiera clasificar al "Tri" al Mundial sin sobresaltos le ha permitido ganarse el corazón de los fanáticos y el respeto de históricos como Hugo Sánchez.

México solo necesitó de siete encuentros para conseguir su pasaje a Rusia, de hecho fue la quinta selección del mundo en sumarse a la fiesta. Otros técnicos lo habían logrado en ocho partidos desde que se usa el formato del hexagonal final de la Concacaf. Esto contrasta con lo sucedido hace cuatro años, cuando desfilaron cuatro DTs y el boleto se jugó en repechaje ante Nueva Zelanda.

Osorio aseguró, antes de dar la lista de los 28, que tenía su once de gala listo con mucha antelación, pero las lesiones de jugadores como Andrés Guardado, Héctor Moreno y Diego Reyes alteraron los planes. Por eso, el estratega aún no ha dado la lista final de 23. De hecho el técnico marginó a ese grupo de jugadores del amistoso contra Escocia, para no arriesgarlos.

Este es el calendario de Rusia 2018 completo y cómo puedes ver los partidos desde Estados Unidos.

Los 28 elegidos de México

Arqueros

Guillermo Ochoa (32 años - Standard Lieja)

José de Jesús Corona (37 - Cruz Azul)

Alfredo Talavera (35 - Toluca)



Defensas

Carlos Salcedo (24 - Eintracht Frankfurt)

Néstor Araujo (26 - Santos Laguna)

Diego Reyes (25 - Oporto)

Héctor Moreno (30 - Real Sociedad)

Hugo Ayala (31 - Tigres)

Oswaldo Alanís (29 - Getafe-ESP)

Edson Álvarez (20 - América)

Jesús Gallardo (23 - Pumas UNAM)

Miguel Layún (29 - Sevilla-ESP)



Mediocampistas

Jesús Molina (30 - Monterrey)

Rafael Márquez (39 - Atlas)

Héctor Herrera (28 - Oporto)

Jonathan Dos Santos (28 - LA Galaxy)

Andrés Guardado (31 - Real Betis-ESP)

Erick Gutiérrez (21 - Pachuca)

Marco Fabián (28 - Eintracht Frankfurt-GER)

Giovanni Dos Santos (29 - LA Galaxy)



Delanteros

Javier Hernández (30 - West Ham)

Raúl Jiménez (27 - Benfica)

Oribe Peralta (34 - América)

Jesús Manuel Corona (25 - Oporto)

Carlos Vela (29 - Los Ángeles FC.)

Javier Aquino (28 - Tigres UANL)

Hirving Lozano (22 - PSV Eindhoven-NED)

Jurgen Damm (25 - Tigres UANL)



¿Cómo juega México?

Esa es la pregunta de muchos mexicanos que adversan a Osorio. El técnico ha pasado por diferentes esquemas, unos más exitosos que otros. En la primera fase de la eliminatoria usó el 4-4-2, tal vez porque es el dibujo que permite a los estrategas gerenciar sin grandes traumas cuando apenas llegan a una selección, como era el caso del colombiano.

Debido al talento de los volantes y los delanteros, Osorio intentó con el 3-4-3, pero los malos resultados en Estados Unidos y Europa, en una gira, acabaron con el experimento. Finalmente se casó con el 4-3-3, que al día de hoy es el mas usado.

Osorio gusta de jugadores polivalentes. En la defensa busca de centrales altos que vayan bien de cabeza y volantes fuertes y de salida rápida. El estratega busca salida con extremos, por eso necesita a rapidez en la transición del balón y dependiendo del rival, puede usar un solo delantero que puede salir y entrar del área, como "Chicharito" Hernández.

Posible once de México

Osorio se caracteriza por no repetir alineaciones. Las críticas por las rotaciones inundan las redes sociales cada vez que juega el "Tri". El fijo y una de las figuras de este once, con "Chicharito", es Guillermo Ochoa, de muy buen presente con el Standard Lieja de la Pro League de Bélgica, campeón de Copa.

En un 4-3-3, y si todos los efectivos están sanos, este podría ser la alineación ideal: Ochoa; Salcedo, Ayala, Moreno, Layún; Herrera, Reyes, Guardado; Vela, Lozano y Hernández. Es probable que parta así contra Corea del Sur y Suecia.

Otra opción es usar a Gio Hernández detrás de "Chicharito", en un 4-3-2-1: Ochoa; Salcedo, Ayala, Moreno, Layún; Herrera, Guardado; Vela, Dos Santos, Lozano y Hernández, un esquema ideal en el debut ante Alemania.

Sea cual sea el equipo que defina, lo cierto es que Osorio tiene la difícil tarea de pasar en un grupo competitivo y así convencer a medio país que no se ha casado con su identidad de juego.