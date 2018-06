Javier Soriano/AFP/Getty Images

España encadena, desde que asistió a Argentina 1978, once participaciones consecutivas en el Mundial. Esta regularidad, su excelente presente (octava en el ránking FIFA), la experiencia tras ganar el torneo en 2010 y la Eurocopa (2008-2012), más la asimilación de nuevos talentos, hacen de la selección ibérica una de las favoritas en Rusia 2018.

No hubo mayor sorpresa cuando España superó el grupo eliminatorio que completaban Italia, Albania, Israel, Macedonia y Liechtenstein. Tampoco cuando Julen Lopetegui relevó a Vicente del Bosque, pues ya había dirigido las divisiones menores de "La Roja" (sub 19 y sub 21), además de que con el Oporto consiguió el roce que necesitaba con jugadores formados.

La titularidad de De Gea, y la adición de Álvaro Odriozola, Saúl Iñíguez, Lucas Vázquez, Isco y Marco Asensio -- estos tres últimos campeones de Champions League con el Real Madrid --, han mejorado mucho el rendimiento del colectivo.

Dicho de otra forma, con Lopetegui llegó un relevo que tardó mucho con Del Bosque y que le pasó factura en Brasil 2014. Ya no están Casillas, Xavi Hernández, Xabi Alonso, Cesc Fábregas, Pedro Rodríguez, Fernando Torres o David Villa por nombrar a algunos pesos pesados.

Aquí puedes ver el grupo de España en Rusia 2018, el calendario completo del Mundial y cómo ver todos los partidos en Estados Unidos.

Los 23 elegidos de España

Arqueros

David De Gea (27 años - Manchester United) Pepe Reina (35 - Napoli) Kepa Arrizabalaga (23 - Athletic Club)



Defensas

Dani Carvajal (26 - Real Madrid)

Sergio Ramos (32 - Real Madrid)

Gerard Piqué (31 - FC. Barcelona)

Jordi Alba (29 - FC. Barcelona)

Nacho Fernández (28 - Real Madrid)

César Azpilicueta (28 - Chelsea)

Nacho Monreal (32 - Arsenal)

Álvaro Odriozola (22 - Real Sociedad)



Centrocampistas

Sergio Busquets (29 - FC. Barcelona)

Koke Resurrección (26 - Atlético de Madrid) Thiago Alcántara (27 - Bayern de Munich) David Silva (32 - Manchester City) Andrés Iniesta (34 - FC. Barcelona)

Saúl Iñíguez (23 - Atlético de Madrid)



Delanteros

Isco Alarcón (26 - Real Madrid)

Marco Asensio (22 - Real Madrid)

Lucas Vázquez (26 - Real Madrid)

Rodrigo Moreno (27 - Valencia)

Diego Costa (29 - Atlético de Madrid)

Iago Aspas (30 - Celta de Vigo)



¿Cómo juega España?

La selección de Lopetegui aprovecha la versatilidad de sus jugadores. Cada seleccionado puede cubrir dos posiciones y de hecho, aunque aparecen como delanteros, Isco, Lucas Vázquez, Asensio e incluso Iago Aspas realmente son volantes con mucha llegada; pueden ir por el centro del campo o por afuera.

La presencia de Busquets y sobre todo de Thiago Alcántara en el mediocampo, le permite al equipo mantener una filosofía afín con la de 2010, cuando Xavi e Iniesta se encargaban de poner a jugar a los demás. Con la base del 4-3-3 que dejó el Barcelona de Guardiola y Luis Enrique, España varía su sistema táctico durante los 90 minutos. Es un equipo que marca diferencias por el gran manejo del balón.

Posible once de España

En la goleada reciente contra Argentina (6-1), el 11 fue el siguiente: De Gea; Carvajal, Piqué, Sergio Ramos, Jordi Alba; Koke, Thiago Iniesta; Isco, Marco Asensio y Diego Costa. Ese 4-3-2-1, mudó a un 4-2-3-1 ante Suiza (1-1): De Gea; Odriozola, Piqué, Azpilicueta, Jordi Alba; Koke, Thiago; Iniesta, Silva, Aspas y Diego Costa.

A la espera de la recuperación de la pierna derecha de Dani Carvajal, titular indiscutible en el lateral derecho hasta la lesión en la final de la Champions League y del retorno de Busquets (gastroenteritis), la gran pregunta es si Lopetegui optará por la figura del falso 9, que le ha funcionado cuando coloca a Isco más cerca del área o insistirá con Costa como delantero centro.

Como fuere, "La Roja", que adoptó este nombre para enterrar a la vieja "Furia", tiene siempre a cinco hombres en la mitad del campo que hacen magia, ya sea en forma de rombo o con las dos líneas de tres muy juntas. En todo caso, la advertencia para los rivales de su grupo, Portugal, Marruecos e Irán, es obvia: si se descuidan, como Argentina, salen goleados.