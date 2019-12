Sekiro: Shadows Die Twice es el juego del año en The Game Awards 2019

Agrandar Imagen From Software/Activision

Sekiro: Shadows Die Twice fue nombrado como el juego del año 2019 en el evento de videojuegos The Game Awards celebrado el 12 de diciembre en Los Ángeles, California.

The Game Awards, un evento anual que premia y reconoce a los mejores juegos de todas las categorías, este año reconoció a títulos como Death Stranding por música y actuaciones; Devil May Cry V como el mejor juego de acción y a Call of Duty: Mobile como el juego móvil del año.

The Game Awards 2019: todos los ganadores

Mejor juego del año: Sekiro: Shadows Die Twice

Sekiro: Shadows Die Twice Mejor dirección: Death Stranding

Death Stranding Mejor soporte para la comunidad: Destiny 2

Destiny 2 Mejor juego de pelea: Super Smash Bros. Ultimate

Super Smash Bros. Ultimate Mejor narrativa : Disco Elysium

: Disco Elysium Mejor música : Death Stranding

: Death Stranding Mejor diseño de audio: Call of Duty: Modern Warfare

Call of Duty: Modern Warfare Mejor juego de estrategia: Fire Emblem: Three Houses

Fire Emblem: Three Houses Mejor dirección de arte: Control

Control Mejor juego para la familia: Luigi's Mansion 3

Luigi's Mansion 3 Mejor juego de acción: Devil May Cry V

Devil May Cry V Mejor juego en continuación : Fortnite

: Fortnite Mejor juego multijugador: Apex Legends

Apex Legends Juego de impacto : Gris

: Gris Mejor juego móvil: Call of Duty: Mobile

Call of Duty: Mobile Mejor juego de deportes: Crash Team Racing: Nitro-Fueled

Crash Team Racing: Nitro-Fueled Mejor juego de realidad aumentada/virtual: Beat Saber

Beat Saber Mejor actuación: Mads Mikkelsen (Death Stranding)

Mads Mikkelsen (Death Stranding) Mejor juego independiente: Disco Elysium

God of War ganó a mejor juego del año en The Game Awards 2018.