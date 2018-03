Agrandar Imagen Justin Tallis / AFP/Getty Images

Siete meses antes del escándalo Cambridge Analytica en el que se dio mal uso de los datos de 50 millones de usuarios de Facebook, el director de seguridad de la red social había puesto en tela de duda la seguridad de Facebook.

Según una grabación filtrada y reportada por ZDNet, sitio hermano de CNET y CNET en Español, Alex Stamos, jefe de seguridad de la empresa, consideraba que Facebook podría no ser tan segura internamente como debería.

En la grabación, que tuvo lugar a mediados de julio, Stamos conversa con su equipo de trabajo y hace una comparación cuanto menos odiosa: "La manera en que lo explico a la administración es que tenemos el perfil de amenaza de un Northrop Grumman o un Raytheon u otro contratista de defensa, pero ejecutamos nuestra red corporativa, por ejemplo, casi como un campus universitario", dijo.

Stamos considera así que aunque son un blanco y un objetivo de hackers y ciberdelincuentes de todo el mundo, la seguridad con la que manejan los datos de los usuarios de la red social y con la cual resguardan sus propios muros podría no ser la mejor o la más indicada.

"Las amenazas que enfrentamos se han incrementado significativamente y la calidad de los adversarios a los que nos enfrentamos", dijo en la grabación. "Tanto desde el punto de vista técnico como cultural, no siento que hayamos alcanzado nuestra responsabilidad".

Uno de los problemas que señala Stamos es que las administración requiere de su departamento cada vez más acceso para que los ingenieros puedan moverse rápido en las nuevas características, sin embargo este tipo de concesiones podrían poner en peligro la seguridad de la red social.

Stamos dijo a ZDNet que utilizó la imagen del "campus universitario" más como una forma de hablar que como el estado real de la seguridad de Facebook, además negó que sus comentarios fueran parte de una crítica a la administración.

"Las compañías tecnológicas son famosas por brindar libertad a los ingenieros para personalizar sus entornos informáticos y experimentar con nuevas herramientas, marcos y procesos de desarrollo", dijo. "Permitir esta libertad ayuda a la creatividad y la productividad, pero debemos ponderarlo en contra del hecho de que nos hemos convertido en un blanco potencial de actores de amenazas avanzados. Como resultado, no podemos armar nuestra seguridad de la misma manera que un contratista de defensa puede, con opciones de computación extremadamente limitadas y sin libertad".

Que Stamos compare a Facebook con un contratista de seguridad tiene sentido, debido a que la empresa actualmente tiene más datos de los usuarios que ningún gobierno. El récord de seguridad de Facebook no es malo, sin embargo la filtración ha hecho sonar las alarmas.

La fuente que dio la grabación a ZDNet asegura que "las amenazas a las que se enfrenta la empresa están por encima de la capacidad de manejo de Facebook".

Stamos trabajó previamente en Yahoo, aunque abandonó la compañía antes de que sucedieran todos los hackeos y problemas de seguridad. Estuvo solo un año, en el que ZDNet dice no logró que Marissa Mayer diera la importancia que requería este apartado de la empresa, algo que como hemos visto, le pasó factura a lo grande a la compañía.

Poco después de que saliera a la luz el fiasco de Cambridge Analytica a mediados de marzo, el diario The New York Times reportó que Stamos podría dimitir de su cargo por desacuerdos con la directiva de Facebook sobre temas de seguridad. Stamos luego dijo en un tuit que seguía en la empresa aunque no confirmó si seguía en el mismo cargo.