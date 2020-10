El segundo debate presidencial será un evento virtual

Kevin Dietsch/UPI/Bloomberg via Getty Images

El segundo debate presidencial entre el actual presidente Donald Trump y el aspirante a la presidencia por el partido demócrata Joe Biden será un evento virtual. Así lo anunció el jueves 8 de octubre la Comisión Presidencial de Debates de EE.UU. (CPD por sus siglas en inglés) en un comunicado oficial.

El segundo debate presidencial, programado para el jueves 15 de octubre, se llevará a cabo en la forma de una reunión virtual durante la cual los candidatos participarán de forma remota, se lee en el comunicado. Tanto los candidatos como el moderador, el periodista Steve Sculley, de C-SPAN, estarán ubicados en el Centro Adrienne Arsht del Condado Dade en Miami, Florida. La CPD tomó la decisión después de que el presidente Trump y su esposa dieran positivo por coronavirus. Trump fue ingresado en un hospital tras reportar varios síntomas, incluyendo fiebre, y fue dado de alta tres días después.

Tan pronto se dio a conocer la noticial, Trump la calificó como "ridícula" y dijo, durante una participación el jueves en un noticiero de Fox News, que no participaría en un debate virtual. "No voy a perder el tiempo en un debate virtual, no se trata de eso. Te sientas detrás de una computadora y haces un debate, eso es ridículo", dijo el presidente a la periodista Maria Bartiromo de Fox News, según reportó el New York Times.

En total, restan dos de tres debates presidenciales entre Trump y Biden y el debate entre el vicepresidente Mike Pence y la senadora Kamala Harris tuvo lugar el miércoles 7 de octubre. El tercer y último debate entre Trump y Biden está programado para el jueves 22 de octubre desde Tennessee, aunque se desconce si ese también será virtual o será presencial como el primero.

Sigue toda nuestra cobertura de las Elecciones de 2020 en Estados Unidos.