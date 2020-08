Explora América: Cómo funcionaría el crédito de US$4,000 para viajes

seb_ra/iStockphoto

Para las noticias e información actualizada sobre la pandemia del coronavirus, visita la página web de la OMS

Aunque nada es oficial ––y no lo será hasta que el Senado apruebe un segundo proyecto de ley de alivio económico — existe la posibilidad de que el gobierno apruebe el crédito fiscal "Explore America". El crédito reembolsaría hasta US$4,000 a los contribuyentes por sus gastos de vacaciones en Estados Unidos.

"El crédito fiscal Explora América puede ser utilizado por los estadounidenses para viajes domésticos, incluyendo visitas a restaurantes. Eso es algo importante", dijo el presidente de EE.UU., Donald Trump, en una reunión en mayo con ejecutivos restauranteros y líderes en la industria.

Posteriormente, el asesor económico de la Casa Blanca, Larry Kudlow, apoyó la propuesta de ley "American TRIP 6 Act" de la senadora Martha McSally, para ofrecer créditos fiscales de hasta US$4,000 para reembolsar a las personas los gastos de hotel y entretenimiento mientras viajan por EE.UU. Sin embargo, el reembolso únicamente aplica a viajes realizados a más de 50 millas (aproximadamente 80 kilómetros) de su hogar. Los gastos elegibles son: comida y bebidas, hospedaje, transporte, eventos de entretenimiento y gastos relacionados con la asistencia de una conferencia o viajes de negocios.

"Estamos buscando deducciones por gastos comerciales, restaurantes, juegos de béisbol, esperando que vayan a abrir", dijo Kudlow a principios de julio. "Visitas turísticas, turismo: también estamos buscando deducciones de impuestos para ayudar a que la economía se ponga en marcha".

Cabe mencionar que la propuesta de ley "American TRIP 6 A" o "TRIP Act" es similar en estructura al crédito fiscal "Explore America", propuesta realizada por la U.S. Travel Association. Sin embargo, la propuesta "TRIP Act" es un plan más agresivo pues aplicaría para el 100 por ciento de los gastos realizados al viajar, mientras que el estímulo fiscal "Explore America" únicamente aplicaría al 50 por ciento de los gastos mayores a US$50.

La organización U.S. Travel Association aplaudió el apoyo del presidente, ya que según datos ofrecidos por la organización, la industria del turismo perderá hasta US$519,000 millones y para mayo ha perdido más de 8.1 millones de empleos. "El turismo era una fuente de empleos para uno de cada 10 estadounidenses antes de la pandemia, y las medidas para incentivar los viajes no solo le darán a las personas un renovado aprecio por este gran país en el que vivimos, sino que sería una forma eficiente y efectiva de iniciar una recuperación y restaurar puestos de trabajo en todos los rincones de la nación", dijo Roger Dow, presidente ejecutivo de U.S. Travel Association.

Las deducciones fiscales, tanto para la industria restaurantera como para la de entretenimiento ––incluyendo a la industria deportiva–– formarían parte de un segundo proyecto de ley de alivio económico. Sin embargo, estas podrían fracasar considerando que ambas industrias permanecen cerradas dado al creciente aumento de casos de COVID-19, o bien, operan de forma muy diferente. Actualmente los casos de coronavirus en Estados Unidos sobrepasan los 3.9 millones.

Pero, ¿no habrá segundo cheque?



Actualmente, el Senado está trabajando en la creación de un segundo estímulo económico, por lo que un segundo cheque de estímulo como el crédito fiscal para viajar en Estados Unidos son solo algunas de varias propuestas que se podrían integrar al segundo proyecto de ley de alivio económico.

Sin embargo, el líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, dijo que tiene la intención de integrar el envío de un segundo cheque al proyecto de ley de alivio económico. "Queremos otra ronda de pagos directos", dijo McConnell, el martes 21 de julio. "Pagos directos para ayudar a las familias a seguir impulsando nuestra estabilidad nacional".

El Congreso y la Casa Blanca tienen la intención de resolver los detalles del segundo proyecto de ley, incluido quién calificaría para un segundo pago y la cantidad de dinero que incluirá el cheque.

Nota del editor: Este artículo se actualiza con frecuencia con nueva información y tiene la intención de proporcionar una visión general de la situación. Si estás esperando tu dinero, puedes rastrear tu cheque mediante el sitio Web del IRS, te decimos cuáles podrían ser algunas de las razones por las que todavía no recibes tu cheque, y también debes saber que USPS ofrece un servicio gratuito para saber cuándo es que llegará tu cheque.