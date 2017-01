¿Seguirá Snapchat siendo el rey de los apps en 2017?

En el mundo de las redes sociales, el 2016 fue el año de Snapchat.

Y es que la aplicación del fantasma y de los mensajes efímeros se convirtió en la red social con mayor crecimiento en EE.UU, según un reporte publicado por Business Insider.

La aplicación, cuya base de usuarios creció 400 por ciento de mayo de 2015 a mayo de 2016, según el sitio Web CMO de Adobe, y que usan más de 100 millones de personas cada día, según la misma Snapchat, tiene más usuarios que sus conocidas rivales como Twitter, Pinterest y LinkedIn, de acuerdo con Edison Research.

Pero con un año tan ajetreado como el 2016 en el que Snapchat marcó la pauta en el universo de las redes sociales al lanzar actualizaciones y funciones como las videollamadas, la función Memories, que permite publicar contenido que no haya sido directamente grabado con la cámara del app, las gafas de realidad aumentada, Spectacles, los chats grupales y las nuevas herramientas de edición de snaps, ¿qué le depara el 2017? En otras palabras, ¿qué tendrá que hacer la aplicación de la mensajería efímera para mantener el impulso y cimentar su poder?

Todo apunta a que el próximo año el app seguirá dando de qué hablar y que su popularidad no será efímera como su estilo.

En defensa de la corona

Para mantener la delantera, Snapchat tendrá que seguir evolucionando, cosa que Kevin Del Rosario, director de redes sociales en la agencia digital Huge Inc., asegura la compañía ha demostrado saber hacer a la perfección pues constantemente está renovando e innovando, y esta es la clave del futuro de la compañía.

Según Del Rosario, "cuando se trata de evolucionar, estos apps observan qué es lo que está haciendo la audiencia, a qué están acostumbrados y cuáles son sus comportamientos". Por esta razón, Del Rosario cree que la estrategia de Snapchat deberá enfocarse en la conducta de sus usuarios para saber qué es lo que buscan en una aplicación móvil. De acuerdo con este experto, los usuarios buscan un app móvil que sea divertido y que les permita compartir momentos de la vida cotidiana en vivo, a través de elementos únicos, que en el caso de Snapchat son los lentes y filtros.

Cuando se trata de mantener y aumentar su base de usuarios, Del Rosario cree que Snapchat no necesita hacer cambios en su estilo, ya que el número de usuarios cómodos con el concepto de mensajería efímera de Snapchat ha aumentado. Según Rob Enderle, analista principal de Enderle Group, esto sucede porque Snapchat representa una forma de comunicación que muchos usuarios prefieren, ya que facilita el conversar por video sin tener que estar en una conversación en vivo y sin sentir la presión de responder inmediatamente e interactuar con la persona que está del otro lado.

Y Snapchat ha dado claros pasos de querer evolucionar más allá de su actual dominio. El 24 de septiembre de este año, Snapchat anunció que se cambiaría el nombre a Snap Inc., para enfocarse en más que chat. Esa misma fecha, lanzó su primera apuesta de hardware, las gafas de realidad aumentada Spectacles, que se han convertido en uno de los artículos más codiciados de esta época navideña.

Del Rosario cree que las gafas son el paso correcto hacia la innovación. No obstante, para Enderle, es una movida riesgosa ya que "Google agrió el mercado de los lentes con cámara" con las Google Glass. Según Enderle, la incursión de Snapchat en el mundo del hardware podría no ser exitosa y las gafas podrían llevar a la compañía en la dirección equivocada. Enderle añade que "para que este producto funcione la gente tendrá que aceptar que cualquier persona les tomará una foto en cualquier momento" y esto simplemente no ha sucedido.

Otro aspecto que Snapchat deberá tener en cuenta en el 2017 es la edad de sus usuarios. Según Del Rosario, "Snapchat se está envejeciendo" y cada vez son más los adultos mayores que usan la aplicación. Ésta podría ser una de las claves para el próximo año, ya que actualmente el 41 por ciento de los usuarios de la aplicación tiene entre 18 y 34 años, y con una base de usuarios con más edad las oportunidades para patrocinadores serían más amplias. Según Del Rosario, expandir la audiencia es clave, ya que "si pueden obtener audiencia pueden tener consumidores, lo cual se puede monetizar y puede convertirse en publicidad o un filtro pago".

La imitación: ¿un halago?

Una de las sorpresas del año fue Instagram Stories, la función de Instagram que fue inspirada en Snapchat y que Facebook estrenó en agosto. El app que se caracteriza por ser el hogar de la perfección por sus fotos planeadas y perfectas, se lanzó al mundo de las fotos y videos que desaparecen después de 24 horas con un fiel clon del estilo Snapchat. WhatsApp también copió a Snapchat con una función que permite a los usuarios editar fotos con texto y emojis como en Snapchat. Twitter se inspiró en el app del fantasma al crear los stickers para las imágenes.

Esta imitación tiene su lado positivo para el usuario, según Del Rosario, quien dice que como mercader disfruta de "la conversación entre estas redes sociales porque es una razón para empujar los límites de cómo los usuarios pueden contar historias" y anima a estas compañías a que estén constantemente mejorando e innovando para así brindar una mejor experiencia.

Según Del Rosario, el éxito del estilo efímero del app que otras redes quieren copiar se debe a que ésta permite a los usuarios publicar contenido que es en vivo y del momento con una perspectiva única. Además, Del Rosario añade que Snapchat es una aplicación personal como si fuera un "mejor amigo, ya que los usuarios comparten momentos cercanos e íntimos que sólo compartirían con algunas personas". Por ejemplo, las selfies con los filtros de cara de perro o pan tajado son cosas que algunos usuarios no publicarían en Facebook.

Para Enderle, el estilo de Snapchat es exitoso pues es muy similar a los mensajes de voz y permite a los usuarios comunicarse por medio de videos sin tener que estar conectados al mismo tiempo. Enderle asegura que este tipo de aplicación es ideal para aquellas personas que prefieren no lidiar con una conversación en vivo.

Los retos y el futuro

Al momento de redacción, la popular aplicación móvil Snapchat ocupa el segundo puesto en la lista de aplicaciones gratis de la App Store y Google Play, ubicándose por encima de YouTube, Instagram y Facebook, pero después de Facebook Messenger.

La empresa que inició en 2011 con sede en Los Ángeles solicitó para salir a la bolsa en marzo, según el diario The Wall Street Journal. Esta movida pondría al app en un valor de US$25,000 millones o más y según Enderle, "si ésta llega a tener éxito habrá más competencia para Snapchat", lo cual cambiaría el mundo de las redes sociales.

Enderle agrega que en 2017 Snapchat podría convertirse en una función de un producto ofrecido por Microsoft o Google, cosa que podría ser "el principio del fin de Snapchat" a menos que la compañía se una a otra plataforma existente. Para Del Rosario, es difícil saber si la aplicación seguirá siendo líder en 2017, pues el mercado está cambiando constantemente y mañana mismo podría salir otra aplicación que cambie por completo el comportamiento de los usuarios. Sin embargo, ambos coinciden en que todo depende del éxito de la IPO.

Para establecerse como empresa, Snapchat deberá generar más ganancias a través de publicidad. Según un estudio de eMarketer, la aplicación captura al 31.6 por ciento de usuarios de redes sociales en EE.UU. Sin embargo, sólo recibe 2.3 por ciento de ganancias por contenido patrocinado, por lo que debe competir con Facebook y Twitter, compañías más establecidas en cuanto a su plataforma publicitaria. Entre más altos sean sus ingresos, la compañía tiene más probabilidades de tener éxito con su IPO, ya que es una de las medidas que los inversionistas públicos observan para sentirse cómodos invirtiendo en una compañía. Además, Snapchat tendrá que mantenerse relevante y única en el mar de redes sociales, en el cual es difícil sobresalir.

Aunque el futuro de Snapchat es incierto al no saberse con certeza si seguirá siendo el rey de los apps el próximo año, la llegada de Snap Inc. a la bolsa y los lentes Spectacles, servirán para que ésta siga dando de qué hablar en 2017. No obstante, salir al mercado público será la prueba de fuego que esta compañía unicornio, nombre que se le da a las startups privadas de más de US$1,000 millones de, deberá pasar para demostrar que al contrario de los unicornios sí existe y que tiene su corona bien puesta, porque según Enderle, "Snapchat alcanzó algo que las otras [redes sociales] no pudieron".