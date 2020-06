Sega anuncia una minúscula consola portátil

Sega

La popular compañía de videojuegos, Sega, se viste de nostalgia para celebrar su 60 aniversario.

La empresa anunció el 3 de junio que traerá al mercado una diminuta versión de una de sus consolas más famosas, la Game Gear, su primera consola portátil lanzada en Japón en 1990. Esta versión mini de la consola, apodada Game Gear Micro, es tan pequeña que su pantalla tiene 1.15 pulgadas, por lo que cabe en la palma de una mano. La mini consola incorpora una bocina y un conector de audífonos clásico.

Sega lanzará esta consola en cuatro versiones de diferentes colores y con diferentes juegos cada una:

-Negro con Sonic, Out Run, Royal Stone y Puyo Puyo.

-Azul con Sonic & Tails, Gunstar Heroes, Sylvan Tale y Baku Baku Animal.

-Rojo con Megami Last Bible, Megami Last Bible Special, The GG Shinobi y Columns.

-Amarillo con Shining Force, Shining Force II, Shining Force: Final Conflict y Nazo Puyo Aruru no Ru.

La consola contará con un accesorio llamado Big Window, una lupa que se encaja en la pantalla de la Game Gear Micro para ampliarla y poder jugar con facilidad. Sin embargo, este accesorio no puede comprarse por separado, sino que únicamente Sega lo ofrecerá para aquellos que compren las cuatro versiones de la consola en un mismo pack.

La nueva versión de la consola saldrá a la venta el 6 de octubre en Japón y costará 4,980 yenes (unos US$30 o 40 euros). Por el momento Sega no ha anunciado su disponibilidad fuera del país nipón, pero podríamos verla fuera de él como sucedió con la Sega Genesis Mini que lanzó el año pasado.

Reproduciendo: Mira esto: Esta computadora será tu cuaderno del futuro