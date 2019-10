Apple TV Plus

See, la nueva serie de Apple TV Plus protagonizada por Jason Momoa, es toda una contradicción. Tiene un look que recuerda épocas pasadas pero en realidad está ambientada en el futuro. Sus protagonistas son invidentes, pero este título le ofrece al espectador todo un espectáculo visual. Contiene todos los ingredientes (sangre, sexo y conflicto) asociados con cierto género televisivo épico, pero presentados de una forma singular.

Este drama postapocalíptico y de ciencia ficción arranca directamente con unos títulos de crédito que más que música siguen una sucesión de efectos sonoros. Tras ellos, unas frases en formato escrito y solo aptas para videntes nos ponen en antecedentes: "Después del brote en el siglo XXI de un virus mortal, la población humana se ha visto reducida a menos de 2 millones. Los humanos que surgieron de ello eran todos ciegos".

La acción comienza siglos después, en un momento en el que para la humanidad la idea de poder ver es apenas un mito. Hablar de la visión se considera una herejía. Momoa, el Khal Drogo de Game of Thrones, interpreta a Baba Voss, el jefe de la tribu Alkenny. Alfre Woodard es Paris, la consejera espiritual de los Alkenny y alguien en quien Baba confía plenamente. Y Hera Hilmar es Maghra una mujer que se refugia con los Alkenny cuando está embarazada y se convierte en la pareja de Baba. Maghra dará a luz a un niño y una niña. No te voy a arruinar nada, que no se haya desvelado ya en el tráiler de esta serie, si te digo que los recién nacidos pueden ver.

El conflicto se manifiesta con el inicio de la serie. Maghra está pariendo mientras un ejército capitaneado por el Witchfinder o persona encargada de encontrar brujas Tamacti Jun (Christian Camargo) se acerca al poblado de los Alkenny para llevarse a los recién nacidos. Es la misión que le ha encargado la reina Kane (Sylvia Hoeks), una mujer obsesionada con perseguir a aquellos que tienen este quinto sentido porque cree que la vista se la quitaron los dioses a los humanos para proteger el planeta de la destrucción.

Teniendo en cuenta las imágenes que nos deja ver See de paisajes lustrosamente verdes y de aguas claras pero donde todavía se encuentran ruinas de antiguas civilizaciones y botellas de plástico centenarias indestructibles, entendemos que los humanos de esa ficción tengan ciertas supersticiones sobre aquello que sucedió con sus antepasados.

See es una serie que quiere que entendamos que las personas invidentes hacen algunas cosas de una forma un poco diferente: con un oído agudizado al que no se escapa nada, usando bastones en sus marchas a pie, leyendo mediante la ayuda de cuerdas anudadas o poniendo en sus poblados tiras colgantes que les indican a los habitantes por dónde caminar para no tropezar. Incluso las escenas de lucha son coreografías lentas y elegantemente pausadas muy diferentes a algunas de las escenas de acción que estamos acostumbrados a consumir audiovisualmente. Pero esta es también una serie que se disfruta mucho con el sentido de la vista.

Cada plano está perfectamente cuidado para que pueda apreciarse sensorialmente. Ya sea un primer plano de uno de los personajes donde se atrapa un reflejo de sol; el detalle de uno de los vestidos en colores neutros y tejidos naturales diseñados por Trish Summerville; o, sobre todo, los bosques, las montañas, los valles y los ríos del paisaje natural y hermoso que captura esta serie y que hará que quieras planificar un viaje a British Columbia, en Canadá, pronto. Y es que la pregunta principal que me hice al ver los tres episodios de See que Apple puso a disposición de la prensa no fue: ¿por qué está tan obsesionada con la gente que puede ver la reina Kane? o ¿qué pasado misterioso y oscuro esconde Baba Voss? Sino: ¿Dónde han rodado? La respuesta es Vancouver y el Strathcona Provincial Park de la isla de Vancouver.

A pesar de los rumores de que el contenido de Apple TV Plus sería apto para toda la familia, las cosas no son realmente así. En See las escenas de lucha son delicadas coreografías pero no por ello menos sangrientas. La sangre llega incluso a salpicar la lente de la cámara. En cuanto al sexo, la reina Kane tiene la costumbre de rezar mientras tiene un orgasmo ya sea masturbándose o haciendo que una sirvienta le practique sexo oral. Pero es cierto que a pesar de que See no ahorre necesariamente en violencia (son muchos los cuellos degollados en los primeros episodios de esta serie), el sexo no responde a los niveles de gratuidad que hemos podido ver en series de cadenas de cable como Showtime, Starz o HBO. O incluso en Netflix.

Más que atraparnos con una mitología sólida o un reparto carismático y sin llegar a rellenar en absoluto el vacío que en muchos de nosotros ha dejado Game of Thrones, See es una serie que sobre todo se disfruta a nivel visual y sonoro. Sus actores son fotogénicos; abundan los planos aéreos por entre valles nevados y bosques frondosos; las notas del "Perfect Day" de Lou Reed se dejan escuchar en un viejo tocadiscos; se aprecia la textura sonora del chasquido de dedos continuado que los personajes usan para hacerle saber a los demás dónde están; y es imposible no incomodarse hasta cierto punto con la forma en la que en See se acercan los unos a los otros, invadiendo su espacio personal, oliéndose, reconociéndose con el tacto.

See está creada y escrita por Steven Knight, creador de Peaky Blinders. La serie está dirigida por Francis Lawrence, el director de las tres últimas entregas de The Hunger Games.

La serie se estrena este 1 de noviembre con el lanzamiento del nuevo servicio de streaming Apple TV Plus. Los tres primeros episodios de la serie estarán disponibles ese día y Apple irá estrenando un nuevo episodio semanalmente cada viernes. Otros títulos que se podrán ver en la plataforma son el drama de Jennifer Aniston y Reese Witherspoon The Morning Show o la serie espacial protagonizada por Joel Kinnaman For All Mankind.