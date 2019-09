See: La nueva serie de Apple TV Plus ya tiene tráiler y fecha de estreno

Apple TV Plus

Apple presentó el martes 10 de septiembre, durante el evento de presentación de los nuevos productos de la compañía, el primer tráiler de la nueva serie See, que será estrenada el 1 de noviembre en el servicio Apple TV+ (Apple TV Plus).

El show es protagonizado por Jason Momoa (Aquaman), Alfre Woodard (Luke Cage) y Sylvia Hoeks (Blade Runner 2049), entre otros. Se desarrolla en un mundo postapocalíptico en el que la gente ha perdido la capacidad de ver.

El avance muestra que la naturaleza ha recuperado los antiguos espacios urbanos, así que la civilización vive ahora en bosques, desarrollando su vida sin vista. Pero todo cambia cuando nacen dos bebés capaces de ver —hijos, además, de Baba Voss, personaje interpretado por Momoa—, lo que desata una guerra entre "tribus" para impedir que estos niños puedan adquirir los conocimientos que permitan a los humanos reconstruir el mundo tal como era antes.

La primera temporada de See se compone de diez episodios. La serie cuenta entre sus guionistas a Steven Knight (Peaky Blinders) y entre los directores a Francis Lawrence (The Hunger Games, I Am Legend).

La serie See se estrena el 1 de noviembre en Apple TV Plus.