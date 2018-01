'See', el nuevo drama de Apple estaría a cargo del director de 'Hunger Games'

Agrandar Imagen Óscar Gutiérrez/CNET

Apple no deja de afianzar nuevos contratos para series de televisión que lanzará próximamente como parte de Apple TV.

Esta semana, el sitio de noticias de entretenimiento Deadline dio a conocer que Apple ya dio la orden de comenzar la grabación de un drama futurista llamado See y que estaría a cargo de los directores y productores Steven Knight y Francis Lawrence.

Mientras que Knight creó la bien recibida serie de época Peaky Blinders, Lawrence es el director de The Hunger Games: Catching Fire y The Hunger Games: Mockingjay (las dos ediciones). Deadline dice que la orden de Apple es comenzar la filmación de la nueva serie, sin espacio para un episodio piloto.

Por ahora, el plan es grabar una primera temporada de 8 episodios, asegura Deadline, pero no hay más detalles de actores u otros aspectos de la trama. Asimismo, la producción corre a cargo de Chernin Entertainment y Endeavor Content, que también están tras bambalinas de Are You Sleeping, otra serie encargada por Apple.

Apple no ha confirmado públicamente su interés por el contenido en video original, pero tiene un par de talk-shows de comedia que han pasado por más pena que gloria. Sin embargo, múltiples reportes aseguran que la firma está armando un paquete de contenido de video para rivalizar con gigantes como HBO y Netflix.

El WSJ dijo en un reporte de hace un par de meses que Apple tiene un presupuesto de US$1,000 millones para un grupo de series iniciales, un presupuesto muy bueno considerando que HBO invirtió el doble en 2016. Los costos por episodio puede variar por el tipo de serie, y el Journal dijo en ese entonces que el costo es de US$2 millones para un episodio básico, hasta US$10 millones para un episodio a là Game of Thrones.