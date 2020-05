Labyrinth tendrá secuela dirigida por el realizador de Doctor Strange

Lucasfilm

Cuando vi de niña en las salas de cine en 1986, quedé fascinada con la escena en la que David Bowie cantó junto con los títeres de Jim Henson acerca de un mundo de fantasía lleno de criaturas bizarras y magia.

Ahora fanáticos como yo de esta película podrán ver otra historias pobladas de títeres con una secuela de Labyrinth que producirán TriStar Pictures y la Jim Henson Company.

El director de Doctor Strange (2016), Scott Derrickson, dirigirá la secuela, con Maggie Levin (Into the Dark: My Valentine) a del guion, según un reporte publicado el martes, 26 de mayo. Derrickson también será productor ejecutivo del filme junto con su colaborador frecuente C. Robert Cargill.

The latest... https://t.co/5Ijy2Ug5MB — N O S ⋊ Ɔ I ᴚ ᴚ Ǝ ᗡ ⊥ ⊥ O Ɔ S (@scottderrickson) May 26, 2020

La película de 1986 fue producida por Lucasfilm y tuvo como protagonista a Bowie en el papel de Jareth el Rey Goblin, quien está enamorado de la adolescente Sarah interpretada por Jennifer Connelly. Jareth secuestra al hermano bebé de Sarah, y ahora ella encontrarlo en el laberinto mágico acompañada de criaturas inusuales y de su servicial amigo Sir Didymus, un heróico caballero que parece una mezcla entre un zorro y un perro terrier.

Se ignora pora ahora cuál es la trama de la secuela, quién la protagonizará y la fecha de estreno, pero la Jim Henson Company creará los títeres tal como lo hizo en el filme original. Lisa Henson, de The Jim Henson Company, es la productora de la secuela, con Brian Henson como productor ejecutivo.

Aquí esperamos que haya un cameo de Jennifer Connelly o quizás que aparezcan en la historia personajes como Sir Didymus, la enorme bestia Ludo y el enano Hoggle si la trama se desarrolla en el mismo universo.

Reproduciendo: Mira esto: Películas para combatir la claustrofobia

Derrickson recién abandonó el puesto de director de la película Doctor Strange in the Multiverse of Madness (la secuela de la Doctor Strange de 2016) debido a diferencias creativas con Marvel Studios, y fue reemplazado por el director Sam Raimi, conocido por su trilogía de Spider-Man.

Derrickson, The Jim Henson Company y TriStar no respondieron de inmediato a una solicitud de comentario.