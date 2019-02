Seat Minimó: el mini carrito eléctrico concepto se paseó por MWC 2019

A medida que los autos se convierten en plataformas de tecnología, estamos empezando a verlos aparecer en lugares extraños. La feria de tecnología CES en Las Vegas ahora tiene prácticamente su propio show de autos y esta semana la división española Seat de VW Group presentó un concepto de carrito eléctrico en el Mobile World Congress, la mayor feria de dispositivos móviles del mundo.

En honor a la verdad, el concepto Seat Minimó es apenas un automóvil. Seat en realidad se refiere a él como un cuadriciclo, tomando algunos aspectos de los autos y mezclándolos con algunos aspectos de las motocicletas. Es un pequeño cochecito, con espacio suficiente para dos personas y poco más. Si deseas llevar un pasajero y una maleta, tendrás que guardar la maleta en la parte trasera, expuesta a los elementos.

En cuanto al interior, es del lado minimalista. Las puertas tienen bisagras para que puedas entrar y salir en espacios reducidos y el asiento delantero se desliza hacia adelante para ofrecer acceso a los pasajeros. El tablero de instrumentos es sencillo, con su volante y frenos estándar, además de una pantalla de grupo de indicadores que parece duplicarse como un sistema de infoentretenimiento.

Agrandar Imagen Seat

Este concepto ha sido diseñado con los habitantes urbanos en mente, así que sus pequeñas dimensiones deberían estar bien para manejar esquinas cerradas y calles concurridas. También sucede que es eléctrico, lo que significa que no será un problema en los centros urbanos europeos que hayan implementado prohibiciones de diesel o cargos por congestión para los grandes consumidores de gasolina.

El concepto Minimó está diseñado para no ser propiedad de alguien, sino para compartir; no es algo que Seat imagine que va a vivir en to cochera. En cambio, estará fuera durante todo el día, prestándose a los urbanitas que necesitan ir de un lado a otro. Con ese fin, mantendrá el tiempo de inactividad al mínimo gracias a una batería intercambiable que se desliza desde debajo del cuerpo. Seat calcula que podrían reducir los costos de operación de compartir autos en un 50 por ciento, ya que habrá poco o ningún tiempo de inactividad. Su batería es pequeña, pero como todo es pequeño, el rango alcanza a una velocidad de 62 millas.

Otras partes de la tecnología del concepto también están dirigidas al mercado de la movilidad. No hay una llave física: el acceso se encuentra digitalmente, utilizando un dispositivo inteligente. El concepto se basa —por ahora— en conductores humanos, pero en teoría podría estar equipado para funcionar de forma autónoma, lo que lo hace aún más eficiente al minimizar el tiempo que pasa inactivo.

